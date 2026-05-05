Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Кэти Перри и другие звезды показали образы на афтепати Met Gala 2026

В ночь с 4 на 5 мая 2026 года Нью-Йорк не затих после того, как отгремел главный бал Института костюма. Met Gala плавно перетек в череду не менее эффектных афтепати, которые, по оценкам Vogue, только официально насчитывали не менее 11 площадок по всему городу. Эти вечеринки стали полноценным продолжением красной дорожки с собственными правилами моды.

От роскоши отелей до бурлеск-шоу

Первая волна вечеринок стартовала в 22:00 в отелях Верхнего Ист-Сайда, где многие и так жили. В лобби The Mark гостей подкрепляли куриными стрипсами и картошкой фри от KFC, а в баре Bemelmans отеля The Carlyle традиционно собрался бомонд на элегантном приеме Cartier.

После смены нарядов, ближе к полуночи, центр веселья сместился в даунтаун. Главные схватки за звание самой горячей точки развернулись между Saint Laurent в People’s Bar (именно сюда направилась модная гвардия во главе с Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Розэ после смены образов), бурлеск-шоу Teyana Taylor (мероприятие прошло при поддержке Vogue) и Boom Boom Room (знаменитый клуб на вершине отеля, где вечеринку вели Грейс Гаммер, Габриэла Херст и Йола Мескаль). Кроме того, гости отметились в Zero Bond, Amber Room, The Box, Maxime’s и на крыше ресторана BOOM.

Самые обсуждаемые образы афтепати Мет Гала 2026

Главное правило афтепати: снять с себя высокохудожественную инсталляцию, в которой невозможно было даже сесть за ужин, и облачиться в нечто более легкое. Пока главные модные дома доминировали на ступенях музея, афтепати превратились в вотчину независимых брендов и винтажного шика.

Хейли Бибер после Met Gala сменила золотую кирасу и синее платье Saint Laurent на ангельски белое мини-платье от Dilara Findikoglu с асимметричным лифом из коллекции весна-лето 2026.





Кендалл Дженнер пошла еще дальше. Она переоделась уже в третий раз за вечер, представ в скульптурном нюдовом платье-корсете с фальшивыми сосками и полупрозрачной юбкой. Этот образ из Gap от Зака Позена был вдохновлен статуей Ники Самофракийской и довел тему "голого" платья до абсолюта.





Хантер Шефер скинула кастомную Prada с отсылками к Климту и надела более короткое и хищное платье Steve O. Smith.





Марго Робби показала образец максимального комфорта. Сменив золотое ламе Chanel на простые джинсы, эффектный жакет и белую футболку, она доказала, что и расслабленный образ может быть модным заявлением.





Кэти Перри после футуристичной статуэтки без лица превратилась в кокетку в "пушистом" розовом мини-платье.





Джентльмены тоже активно переодевались и экспериментировали. Например, A$AP Rocky вышел на люди в более расслабленном сете Chanel FW26 RTW.





Участница Blackpink и амбассадор Saint Laurent Розэ выбрала для их же вечеринки маленькое черное платье в духе коктейльного шика. Классика всегда в моде.





Эшли Грэм и Джастин Эрвин – самая стильная пара выхода. Эшли переоделась в платье с принтом статуй из архива Jean Paul Gaultier SS99.





Палома Элсессер отдала дань уважения культовому архиву, надев топ-манекен Maison Margiela из коллекции 1997 года.

В итоге афтепати Мет Гала 2026 запомнились как пространство большей творческой свободы. Именно здесь мода окончательно превратилась в перформанс, не скованный жесткими протоколами главного бала.