Новый тренд: антиэйдж для рук

Долгое время уход строился вокруг лица, максимум – шеи и декольте. Руки оставались второстепенной зоной: крем дважды в день, масло для кутикулы, иногда SPF. Сейчас подход меняется. Косметологи все чаще говорят о разнице между "возрастом лица" и "возрастом рук": даже если кожа лица выглядит подтянутой, здоровой, руки могут выдавать ваш реальный возраст. В 2026 году уход за руками становится отдельным направлением – с активными компонентами, процедурами, домашними устройствами и полноценной рутиной. Все работает так же, как для лица – запоминать сложные схемы не придется.

Руки как новая зона возраста

Главная причина интереса к этой зоне – заметный контраст между лицом и руками. Лицо можно поддерживать уходом, косметологией и макияжем, а руки часто остаются без такой же регулярной заботы.

С возрастом кожа на руках теряет объем, становится тоньше, а вены и сухожилия – заметнее. Даже если нет выраженной пигментации, руки могут выглядеть старше из-за сухости, мелкой сетки морщин и снижения плотности кожи. Поэтому индустрия постепенно переносит на руки те же подходы, которые раньше использовались только для лица.

Почему руки стареют быстрее





У кожи в этой зоне несколько особенностей, из-за которых возрастные изменения проявляются раньше. Она здесь тоньше, чем на многих участках тела, и изначально содержит меньше коллагена. Сальных желез тоже меньше, поэтому эпидермис быстрее теряет влагу и становится сухим.

Плюс постоянная внешняя нагрузка: вода, бытовая химия, солнце, частое мытье, антисептики. После пандемии эта проблема стала заметнее – регулярное использование санитайзеров стало полезной привычкой, но усилились сухость, раздражение и постоянное ощущение стянутости.

Уход за руками становится как уход за лицом

Крем для рук больше не воспринимается только как средство только от сухости. В составах появляются компоненты, которые обычно встречаются в уходе за лицом: ретинол, витамин C, гиалуроновая кислота, коллаген, пептиды, кислоты.

Уход становится многоступенчатым как во время расцвета корейских систем. Появилась четкая последовательность: мягкое очищение, отшелушивание, сыворотка, крем, SPF. Задач тоже стало больше – не просто смягчить кожу, а сделать общий тон ровнее, убрать пигментацию, шелушения и любые признаки обезвоженности.

Профессиональные процедуры

В клиниках появляются процедуры, аналогичные уходу за лицом. Все по актуальным трендам косметологии – подбирают не один метод, а комбо под конкретную проблему.

Для борьбы с пигментацией делают лазерные процедуры, как и для лица. Если основная проблема в сухости и истончении кожи, применяют инъекционные увлажняющие препараты на основе гиалуроновой кислоты. Они помогают улучшить качество кожи и сделать ее визуально более плотной.

При выраженной потере объема используют филлеры – они заполняют участки, где кожа стала тоньше, а вены и сухожилия заметнее.

Еще один вариант – биостимулирующие препараты, которые запускают выработку коллагена и дают более постепенный эффект.

В более серьезных случаях делают липофилинг: собственную жировую ткань переносят в область кистей, чтобы вернуть объем.

Домашний уход





В рутине появляются средства с активами: ретинолом, витамином C, кислотами, пептидами и гиалуроновой кислотой. Они помогают не только увлажнять кожу, но и работать с текстурой, тусклым цветом и первыми признаками пигментации.

Отдельный пункт – мягкое отшелушивание, чтобы убрать сухость, сделать кожу более гладкой и помочь кремам лучше распределяться, а активам в составе – проникать глубже. После наносят сыворотку, затем крем, а сверху – более плотное средство или масло, если кожа сильно сохнет.

Плотный слой крема или маски под перчатки помогает восстановить кожу после воды, холода и антисептиков. В составе дневных средств один из первых пунктов теперь SPF, чтобы не допустить появление пигментации.

Параллельно растет интерес к домашним устройствам – LED-перчаткам, гелевым маскам. Пока это локальный зарубежный тренд, но скоро мы увидим и специальные массажеры с микротоками и режимами для глубокого проникновения активов.