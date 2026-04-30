Бренды, Vogue и хайп: как "Дьявол носит Prada 2" заставил жить внутри своей рекламы

Главный козырь кампании – тотальное стирание границ между вымышленным миром журнала Runway и нашей действительностью. Создатели буквально перенесли персонажей в реальную жизнь. Апофеозом стал сентябрьский показ Dolce & Gabbana , куда Мэрил Стрип и Стэнли Туччи явились как Миранда Пристли и Найджел Киплинг. Фотографии, где напротив Стрип в зале сидит ее прототип – Анна Винтур, облетели планету мгновенно.

Ощущение, что мы все последние полгода жили внутри гигантской рекламной кампании сиквела любимого фильма, посещало, кажется, многих. Задолго до сегодняшнего дня "Дьявол носит Prada 2" перестал быть просто кино. Это тотальная иммерсивная вселенная, где бренды, знаменитости, модные показы и городские ландшафты – часть единого нарратива. Такого напора, такой плотности интеграций и такого дерзкого смешения реальности с вымыслом индустрия не припомнит со времен, пожалуй, "Барби". Но если кампания Греты Гервиг была окрашена в сладкий розовый, то здесь мы имеем дело с хищной, хромированной эстетикой власти, где ставки выше, а бюджет, по слухам, перевалил за 100 миллионов долларов.





Вишенкой на торте стала майская обложка Vogue "Seeing Double" – Мэрил Стрип (в образе) и Анна Винтур смотрят на нас с одного разворота. Такой уровень мета-иронии – искусство, доступное лишь проекту, который не боится играть с собственным наследием и высмеивать индустрию, оставаясь ее главным бенефициаром.





Мода как тотальная коллаборация: от люкса до попкорна

Беспрецедентен в этой кампании и масштаб партнерств. Список коллабораций напоминает гигантский модный глянец, сошедший с ума. Люксовые гиганты вроде Chanel, Jean Paul Gaultier, Gabriela Hearst и Valentino представили наряды, которые одновременно появлялись и в фильме, и на красных дорожках промотура. Но огромный сдвиг случился на стыке высокого и массового: Walmart (линия Scoop) и Target выпустили коллекции, вдохновленные эстетикой Runway, японский бренд GOOD ROCK SPEED создал капсулу футболок, а бразильская Havaianas – лимитированную линейку шлепанцев "Puffed Family". Даже кинотеатры AMC вступили в игру, представив попкорновую сумочку в стилистике фильма.





Бьюти-фронт и lifestyle-империя: тотальная экспансия

Сиквел "Дьявол носит Prada" стал и платформой для запуска бьюти-новинок и лайфстайл-атрибутов. Кампания L’Oréal Paris с Кендалл Дженнер и Симоной Эшли, снятая в декорациях офиса Runway, взорвала эфир "Оскара". Lancôme стал официальным партнером фильма по уходу за кожей, органично вписав средства в сюжет. TRESemmé запустил глобальную кампанию, воспевающую прически как символ уверенности. А Grey Goose и Diet Coke предложили "попробовать мир фильма на вкус" – коктейль "The Devil's Roast" и специальная упаковка с ледяной Мирандой стали предметом охоты. Даже Mercedes-Maybach стал полноценным героем: этот автомобиль – символ власти Пристли, а значит – желанный продукт для зрителей. Такая тотальная экспансия означает, что фильм продает стиль жизни, в который хочется погрузиться с головой.





Город как подиум, соцсети как поле боя

Кампания вышла далеко за пределы экранов. Терминал 8 аэропорта JFK в Нью-Йорке стал филиалом Runway: реклама покрыла движущиеся дорожки, цифровые дисплеи и масштабные инсталляции. В Лос-Анджелесе, Мехико, Токио, Сеуле, Шанхае и Лондоне наружная реклама стилизовалась под подиумы. Samsung предоставил смартфоны Galaxy S26 Ultra для съемки образов гостей на премьере в формате "Runway Cam", а промотур изначально делал ставку на инфлюенсеров, а не на критиков. Это осознанная стратегия Disney, которая заключается в управлении нарративом через восторженные посты блогеров еще до выхода официальных рецензий.

Трейлер набрал более 222 миллионов просмотров за первые сутки, а еще до премьеры бренды, показанные в фильме, заработали $38,5 млн в эквиваленте рекламной ценности (Media Impact Value). Цифры ошеломляют, однако это лишь холодный расчет. В эпоху, когда внимание – главная валюта, сиквел решил захватить его целиком.