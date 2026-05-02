Париж прикрылся: почему modest fashion переписывает правила люкса и что нам с этого взять

Рынок modest fashion (скромной моды), по оценкам аналитиков, приближается к отметке в 400 миллиардов долларов. Это уже не нишевая история, а мощнейший сектор экономики. И тот факт, что 11-й сезон проекта Think Fashion, кочевавшего по Стамбулу, Лондону и Эр-Рияду, наконец высадился в Париже, – закономерность.

Три дня в середине апреля в особняке Hôtel Le Marois в двух шагах от Елисейских Полей заставили серьезно пересмотреть карту актуального стиля. С 16 по 18 апреля здесь впервые прошла Парижская неделя скромной моды – полноценная деловая платформа с шоурумом и панельными дискуссиями. Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу – вывести разговор о modest fashion из узкого культурного коридора в мейнстрим. И кажется, у них получилось.

Показы как бизнес-манифест

От привычных нам недель моды парижский modest-десант отличался прежде всего повесткой. Здесь искали ответ на принципиальный вопрос: "Скромность – это новый стандарт роскоши?" Именно так звучала тема одной из центральных дискуссий. Параллельно обсуждали, как искусственный интеллект может создавать дизайн, не стирающий культурные коды, и как масштабировать modest-бренд, не растеряв искренность.

Показательно, что разговор зашел в бизнес-русло. Мода, долгое время ассоциировавшаяся с приватным выбором, предстала как серьезная индустрия со своей экономикой, технологиями и стратегиями. И ее новый дом – Париж, традиционная витрина люкса, – легитимизирует этот переход.

Глобальный гардероб: от Катара до Ингушетии

География участников (около 30 дизайнеров из более чем 20 стран) сама по себе рассказала о модной глобализации лучше любых цифр. Вот лишь несколько имен, которые формируют современный modest-ландшафт.





Soutoura (Франция) показал, как работает парижский шик без единого намека на открытое тело: удлиненные жакеты, идеального кроя брюки, юбки-плиссе – элегантность в чистом виде. Hindami (Катар) вывел на подиум абайи и джалабии из благородного шелка, превратив традиционную одежду в вечернюю моду высочайшего уровня.

А нигерийский Afrik Abaya подарил, пожалуй, самые эмоциональные образы: цвет, драпировка и легкость, рассказывающие о женской силе без единого громкого лозунга.





Чеченский бренд Arsumerzaeva показал концептуальный архитектурный крой и головные уборы на грани с арт-объектами – это было похоже на встречу высокой моды и футуризма.





Семейная марка Aynaeva из Ингушетии привезла свадебные платья, в которых древние орнаменты зазвучали современно и невесомо. А трикотажные аксессуары Gvileti & Pkhamat доказали, что этника – это полноценный дизайн-код.





Важно: здесь не было условного Востока или условной Европы. Была единая модная сцена, где дизайнеры из Дохи, Лагоса, Парижа и Северного Кавказа говорят на одном языке – языке силуэта, фактуры и слоя.

Берет + платок: тренд, который стирает границы

Самый обсуждаемый образ Недели родился из простого и в то же время гениального соединения: французский берет, надетый поверх платка. Автор идеи – французская марка Nour Turbans – создала десятки вариаций, и каждая выглядела как желанное модное высказывание.





Почему этот тренд мгновенно стал вирусным? Платок отвечает за личный комфорт и следование традиции, берет же привносит иронию, дерзость и уважение к парижскому контексту. Вместе они демонстрируют ровно то, что сегодня ценится выше всего, – умение смешивать культурные коды, не теряя собственного лица. Формула, которую мы обязательно протестируем этим летом: однотонный шелковый платок, фактурный шерстяной берет, крупные серьги. Стильно, графично и абсолютно не скучно.

Что modest-философия дает обычному гардеробу: три коротких вывода

Даже если вы далеки от идеи тотально закрытого силуэта, у modest fashion можно позаимствовать несколько интересных стилистических решений.

Многослойность как инструмент. Никакой бесформенности: длинная юбка + удлиненный жилет + свободный свитер – это игра пропорциями, которая добавляет воздух и динамику, не скрывая фигуру. Цветочный интеллект. Утонченная ботаника на плотном шелке или хлопке – главный принт сезона. Такой узор просит лаконичного жакета и спокойной обуви. Аксессуар как главный герой. Когда одежда намеренно сдержанна, на первый план выходят детали: массивные серьги, скульптурные браслеты, ремни сложных конструкций и, конечно, гибридные головные уборы. Именно они делают образ запоминающимся.

Paris Modest Fashion Week оставила после себя ощущение уверенного спокойствия. Это мода про достоинство, осознанность и, как ни парадоксально, про огромный простор для дизайнерской фантазии. Возможно, именно такой свежий взгляд, свободный от сиюминутных вспышек, и есть настоящий люкс 2026 года.