Met Gala 2026 столкнулся с критикой и призывами к бойкоту из-за Джеффа Безоса

Бал Института костюма Met Gala в 2026 году подвергся критике еще до выхода звезд на красную дорожку. Это связано с участием Джеффа Безоса и Лорен Санчес в роли ключевых спонсоров и почетных сопредседателей.

Решение вывести на первый план технологического миллиардера стало заметным сдвигом от прежней модели, где ведущую роль играли модные дома. На этом фоне активисты развернули масштабную кампанию: по Нью-Йорку появились постеры с прямыми призывами бойкотировать мероприятие, а риторика протестов сосредоточилась на обвинениях Amazon в жестких условиях труда, тотальном контроле сотрудников и нарушениях на производственных площадках. В публичное пространство вновь вернулись истории о нереалистичных KPI, слежке за персоналом и скандалах вокруг водителей доставки, которым якобы приходилось использовать пластиковые бутылки из-за запрета на перерывы.





Акции приобрели визуально агрессивный характер. Помимо плакатов, активисты использовали ироничные инсталляции – от стилизованных "сувениров" до объектов, отсылающих к старым репутационным кризисам компании. В параллель профсоюзы и трудовые организации продвигали альтернативную повестку, устраивая собственные мероприятия, где акцент делался на этичной моде и правах работников.

Скандал затронул и саму структуру мероприятия. По данным инсайдеров, часть приглашенных гостей отказалась от участия, причем в числе обсуждаемых имен – представители A-листа и ключевые фигуры индустрии. Так, внимание привлекли сообщения о возможном отказе Мэрил Стрип от роли сопредседателя и отсутствии ряда постоянных гостей красной дорожки. Также отмечалось, что мэр Нью-Йорка принял решение не посещать вечер, сославшись на дискуссию вокруг неравенства и чрезмерной концентрации богатства.





Финансовый аспект также оказался под давлением. Сообщалось о снижении спроса на столы и билеты, стоимость которых традиционно доходила до сотен тысяч долларов. На фоне критики и репутационных рисков интерес к мероприятию стал менее устойчивым, что для Мет Гала считается нетипичной ситуацией.

Так, модное сообщество, традиционно ориентированное на либеральную повестку, оказалось в диссонансе с фигурой спонсора, которому приписывают политические связи и влияние, выходящее за рамки модной среды. Это породило разговоры о трансформации самого Met Gala – от модного института к площадке, где культурная повестка все сильнее зависит от крупного капитала.





При этом кураторская идея Мет Гала 2026 предполагала противоположный акцент. Тема "Искусство костюма" была задумана как исследование моды через призму искусства и человеческого тела: экспозиция объединяет исторические и современные костюмы, арт-объекты и визуальные практики, охватывающие тысячелетний контекст. Однако эта концепция теперь оказывается в тени громкой дискуссии вокруг спонсорства.

Сам бал Института костюма Met Gala 2026 пройдет вечером 4 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке – традиционно в первый понедельник мая.