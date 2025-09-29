Мэрил Стрип в образе Миранды Пристли встретилась с Анной Винтур на показе Dolce & Gabbana

На шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане встретились звезда Голливуда Мэрил Стрип и авторитетная фигура в мире моды Анна Винтур. И если появление бывшего главного редактора американского Vogue не вызвало удивления, то визит 76-летней актрисы стал для публики неожиданностью.

Актриса появилась в зале в образе Миранды Пристли из фильма "Дьявол носит Prada": в очках, с ледяным выражением лица и безупречной посадкой. Компанию ей составил Стэнли Туччи, который вновь вернулся к роли арт-директора Найджела. Все это оказалось частью съемок долгожданного сиквела. Премьера "Дьявол носит Prada 2" назначена на май 2026 года. Организаторы позволили киношникам провести съемки во время реального показа.

Анна Винтур, многолетний главный редактор Vogue и негласный прототип героини Стрип, наблюдала за шоу с противоположной стороны зала. Их встреча, теплая и почти символическая, вызвала взрыв обсуждений в соцсетях. Мемы, сравнения и шутки о том, что "Вселенная может схлопнуться", заполнили интернет уже через несколько часов после публикации видео.





Эпизод с Мэрил Стрип и Анной Винтур практически отвлек внимание от самой коллекции. Между тем Dolce & Gabbana показали насыщенную линию весна–лето 2026: жакеты-косухи, пижамные костюмы с вышивкой, кружевные платья и полупрозрачные юбки, микс расслабленного кроя и чувственной эстетики. Коллекция снова обыгрывает тему соединения домашнего и публичного гардероба, когда интимные вещи становятся частью выходных образов.