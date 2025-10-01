Как носить коричневый цвет мужчинам: подборка стильных образов на осень

На показах осень-зима 2025 коричневый уверенно вышел на первые позиции. Prada, Fendi, Zegna и другие модные дома добавили его в костюмы, верхнюю одежду и аксессуары. И выглядело это максимально эффектно: коричневый перестал быть скучным и неожиданно стал цветом силы, спокойствия и уверенного стиля.

Какие оттенки коричневого в тренде





Забудьте про карамельный и терракотовый – они остаются в прошлом. В центре внимания глубокий темный коричневый: горький шоколад, кофе, мокка, орех. Эти оттенки выглядят дорого, универсально и дают возможность создавать многослойные, продуманные образы. Главное отличие – насыщенность и глубина. Именно они делают цвет модным, а не "офисным".

Как носить коричневый этой осенью



Сочетайте темные коричневые оттенки с серым, глубоким синим, молочным или классическим черным. Например, длинное пальто цвета эспрессо с белым свитером и графитовыми брюками выглядит современно и уверенно. Полный тотал-лук тоже допустим, если ткани качественные и крой лаконичный.



В каких вещах он смотрится лучше всего





– Пальто и плащи. В темно-коричневом они смотрятся благородно и легко вписываются в городской стиль.

– Костюмы. Глубокий шоколад стал альтернативой классическому черному и синему. С белой рубашкой – чистая элегантность.

– Кожаные вещи. Куртки, ботинки, ремни в темно-коричневом смотрятся дороже и универсальнее, чем в черном.

– Трикотаж. Объемный свитер горького шоколада работает в casual-образах и не выглядит банально.

Коричневый больше не ассоциируется с чем-то "скучным". Сегодня это один из самых стильных цветов сезона, который задает правильное настроение и делает образ собранным без лишних усилий.