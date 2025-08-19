Такса, буханка, багет: справочник по самым модным сумкам 2025 года

Не энциклопедия пород собак и хлебобулочных изделий, а гид по трендовым формам сумок.

От многообразия новых трендов голова идет кругом: редакция Клео.ру выдает чит-коды к пониманию "it-bag" сленга и помогает выбрать самую актуальную сумку 2025-го года.

Сумка "такса": Le Teckel

Самой желанной сумкой 2025-го года стала "такса". И нет, это не имеет ничего общего с собакой, кроме схожей продолговато-прямоугольной формы. Родоначальником такой "сумки-таксы" оказался бренд Alaïa, выпустивший в свет модель новоявленного силуэта под названием Le Teckel, что в дословном переводе означает "такса". С первого взгляда в глаза бросается ее необычная удлиненная форма, дополненная тонкими ручками, благодаря которым ее запросто можно носить на плече. Французский минимализм от Питера Мюлье кропотливо переплетается с игривым шиком и даже воплощает в своей форме нечто ироничное. Для тех, кто давно мечтал завести собаку, но не мог, у вас появилась оригинальная альтернатива – сумка Le Teckel.

Фото: архив бренда Alaia/ maison-alaia.com

Сумка-хобо: по стопам богемного шика 

Хобо – новое веяние в эстетике "бохо-шик" – сумка округлой формы, имеющая "монолитный" крой. Эту модель не оставили без внимания поклонники богемного стиля, сделав ее фавориткой своего повседневного гардероба. С ее практичностью действительно сложно поспорить: вместительная форма, удобный материал на любой вкус и цвет, от замши до кожи, и безграничный выбор оттенков. На Неделе моды передовые бренды показали еще один ноу-хау вариант – совсем крошечные сумки-хобо, подходящие к элегантному вечернему наряду.

Фото: архив бренда Askent/ askent.ru

"Baguette": главная среди "it-bag"

Сумка "baguette" не новое изобретение, а уже классика, знаменательно вернувшаяся в 2025. Ее придумала Сильвия Вентурини Фенди, создательница того самого модного Дома Fendi, в 1990-х годах, которая молниеносно стала желанным аксессуаром среди тогдашних "it-girl". По легенде, Сильвия вдохновилась французским хлебобулочным изделием – багетом, который французы заботливо носили под мышкой. Отсюда и вытянутая форма, но, в отличие от Le Teckel, модель строго обладает лишь укороченными ручками, создавая тот самый fancy-вайб 90-х.

Фото: архив бренда Askent/ askent.ru

В итоге для повседневных городских образов наиболее актуальна модель хобо, для вечерних ошеломительных выходов в свет – сумка-baguette, а чтобы сполна прочувствовать французское настроение, стоит присмотреться к форме "le teckel".

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

