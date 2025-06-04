Бахрома: 4 совета, как носить главный тренд лета 2025

Один из главных трендов этого лета – одежда и аксессуары с бахромой. Если вы еще не успели подружиться с одним из главных атрибутов стиля бохо, который в этом году на пике популярности, самое время узнать, как интегрировать его в свой повседневный стиль, чтобы выглядеть современно и оригинально.

Начните с аксессуаров

Сумка, украшенная бахромой, – пожалуй, самый простой и эффектный способ примерить тренд. Она мгновенно добавит динамики и характера даже самому базовому образу. От крупной сумки-хобо для расслабленного дневного образа до миниатюрного клатча с деликатной бахромой для вечернего выхода – этот аксессуар работает как акцент, который не требует значительных усилий в стилизации, но гарантированно привлечет внимание публики.





Платье с бахромой

Струящиеся нити, развевающиеся при ходьбе или в танце, создают завораживающий визуальный эффект. Это отличный выбор не только для особых случаев вроде летних вечеринок, но и для повседневных образов, когда хочется добавить яркий акцент. Длина и фасон платья – на ваше усмотрение. Можно примерить образ в духе бохо-шика от бренда Isabel Marant, либо вдохновиться американской маркой Proenza Schouler с их белоснежными платьями с длинной бахромой.





Играйте с фактурами и длиной бахромы

Бахрома бывает разной. Тонкая и длинная создает легкое, воздушное движение; плотная и короткая – более строгий и структурированный эффект. Бахрома из кожи придает образу рок-н-ролльный или вестерн-оттенок, тогда как текстильная или из вискозы выглядит более мягко или гламурно. Экспериментируйте с разными типами бахромы на разных элементах одежды и аксессуаров, чтобы найти те, что лучше всего соответствуют вашему стилю.





Соблюдайте баланс в образе

Бахрома сама по себе очень активный элемент. Чтобы образ выглядел гармонично и не перегружено, при использовании вещи с бахромой, старайтесь сохранять остальные элементы комплекта относительно простыми и однотонными. Бахрома должна быть звездой вашего образа, а остальные вещи – ее достойным сопровождением.





Бахрома дает возможность добавить в повседневный стиль больше индивидуальности. Применяя эти простые шаги, вы сможете грамотно вписать ее в свой базовый гардероб. Создавайте актуальные, динамичные и запоминающиеся образы, которые действительно отражают ваше чувство стиля.