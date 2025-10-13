Мария Грация Кьюри назначена креативным директором Fendi

Итальянский бренд Fendi объявил о назначении дизайнера Марии Грации Кьюри на должность креативного директора. Первую коллекцию она представит уже в феврале 2026 года в рамках Миланской недели моды.

В конце 1980-х Мария Грация начинала в Fendi, работая над аксессуарами и участвуя в создании сумки Baguette, ставшей знаковым элементом истории модного дома. После десятилетия в Fendi Кьюри вместе с Пьерпаоло Пиччоли перешла в Valentino, где они вместе возглавили креативное направление. Позже, в 2016 году, дизайнер совершила прорыв в индустрии, став первой женщиной-главой Dior и переосмыслив эстетику бренда через современную и феминистскую призму.

За девять лет в Dior Кьюри добилась впечатляющих результатов. Под ее руководством продажи дома выросли более чем в четыре раза, а сам бренд стал лидером по доходности в группе LVMH. Ее коллекции сочетали ремесленные традиции с концептуальными идеями, обращаясь к теме женской силы и культурной идентичности.

Теперь перед дизайнером стоит новая задача – вдохнуть жизнь в Fendi, который в последние годы переживает этап обновления после ухода Кима Джонса и перехода Сильвии Вентурини Фенди в президентскую роль. Возвращение Кьюри в римскую марку воспринимается как логичное продолжение ее творческой траектории: итальянская мода, ремесло и женское видение – все это стало основой ее стиля.

Fendi, которому в 2025 году исполнилось 100 лет, связывает с Марией Грацией Кьюри не только история, но и эстетика. Новая глава бренда обещает быть одновременно ностальгической и прогрессивной – дизайнер планирует объединить в одном креативном видении женскую, мужскую и кутюрную линии, вернув Fendi статус эталона итальянской роскоши XXI века.