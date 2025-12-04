Generation Gucci: Демна переосмыслил эстетику Тома Форда для новой главы модного дома

Gucci продолжает формировать новую главу под руководством Демны, и свежая pre-fall коллекция стала ярким признаком того, куда движется итальянский дом. Дизайнер уверенно выстраивает собственную эстетику, превращая архивы в инструмент переосмысления. На этот раз он воскресил энергетику эпохи Тома Форда, перенес ее в современность и объединил с элементами 70-х и более поздних периодов бренда.





Проект получил название Generation Gucci и стал логическим развитием сентябрьской La Famiglia. Однако если предыдущая работа была исследованием архетипов, то новый этап – это более свободный творческий жест. Демна сам снимал лукбук, стилизуя кадры так, будто это потерянная съемка с подиумов конца 90-х. От резкой направленной подсветки до лаконичного подиумного пространства – визуальный код того периода считывается мгновенно.





Саму коллекцию можно охарактеризовать как возвращение к телу и линиям силуэта. Дизайнер уходит от намеренно массивных форм прошлых работ и концентрируется на выверенной посадке, минимализме и легкости материалов. Плотная кожа, замша, шелк, кашемир и даже прозрачный деворе-велюр поданы в более воздушном исполнении. Вариации – от строгих жакетов до тонких трикотажных комплектов, от спортивных костюмов в роскошной интерпретации до дерзких вечерних образов.





Среди акцентов выделяются обновленные аксессуары: переосмысленные модели культовых сумок, остроносые балетки и компактные сумки-гаджеты, которые дизайнер создавал "для себя", ориентируясь на собственный опыт как потребителя. Это подчеркивает его подход: мода должна не просто украшать, а вызывать острое желание обладать вещью, даже если рациональных причин нет. Демна строит коллекцию вокруг этого чувства, добиваясь того самого FOMO.

Generation Gucci можно назвать пробным сигналом перед большим дебютом Демны как креативного директора модного дома на подиуме в феврале 2026 года.