Pantone назвал главный цвет 2026 года

Институт цвета Pantone объявил цвет 2026 года – нейтральный белый Cloud Dancer (PANTONE 11-4201). Эта тонкая, почти воздушная вариация белого закреплена за главным статусом впервые за всю историю проекта Color of the Year, который ведется с 1999 года. Эксперты подчеркивают, что выбор белого тона отражает стремление общества к паузе, ясности и ощущению внутреннего пространства в перегруженном мире.





По данным Pantone, Cloud Dancer интерпретируется как свежий холст – универсальная основа, способная адаптироваться под любые контексты и направления дизайна. Белый оттенок предлагают рассматривать не как пустоту, а как символ мягкого перезапуска, чистоты восприятия и возвращения к минимализму, который снова становится ключевым в моде, культуре и предметном дизайне. Специалисты также отмечают спокойный характер цвета, создающий ощущение визуальной легкости и нового дыхания.

После "мусса мокко" – шоколадно-коричневого оттенка, задавшего тон 2025 году, и персикового Peach Fuzz, который стал символом 2024-го, белый Cloud Dancer выглядит максимально сдержанным жестом. По мнению исследователей, нейтральность оттенка отражает ощущение культурной точки ожидания, когда индустрия ищет новый поворот и пространство для обновления.

Pantone отмечает, что оттенок способен адаптироваться к разным задачам – от технологий до лайфстайла, оставаясь структурным цветом, вокруг которого легко строить палитры. По прогнозам специалистов, именно такая гибкость сделает Cloud Dancer одним из главных ориентиров для дизайнеров, брендов и стилистов в следующем году.