FoMO или синдром упущенных возможностей: как новая фобия портит нам жизнь

Ты когда-нибудь чувствовала, что все вокруг живут яркой жизнью, а ты что-то упускаешь? Все учатся, путешествуют, ходят на концерты, а ты снова дома? Это ощущение знакомо многим, и называется оно FoMO – синдром упущенной возможности.

Что такое FoMO и откуда он взялся?

Термин FoMO (Fear of Missing Out) впервые появился в 2004 году благодаря студенту Гарвардской школы бизнеса Патрику Макгиннису. Он описал страх упустить что-то важное, который теперь знаком каждому активному пользователю соцсетей. Уже через несколько лет FoMO добавили в Оксфордский словарь английского языка, а в России его называют синдромом упущенной возможности.

Психологи утверждают, что этот страх был всегда. Раньше он помогал людям выживать, ведь важно было замечать, куда идут другие, чтобы не остаться в одиночестве. Но сегодня FoMO превратился в навязчивый страх, который мешает радоваться жизни.

Почему синдром упущенной возможности связан с соцсетями?



Социальные сети усиливают FoMO. Мы видим только лучшие моменты чужой жизни: идеальные фотографии, поездки, вечеринки. Никто не выкладывает будничные проблемы и плохие дни. В результате создается ощущение, что у всех жизнь лучше, чем у тебя. И это ловушка, в которую попадают многие.



Исследования показывают, что синдром упущенной возможности чаще встречается у мужчин, чем у женщин, но разница невелика. Опрос MyLife.com показал, что от FoMO страдают 56% пользователей соцсетей, а 27% начинают проверять ленту сразу после пробуждения. Так социальные сети становятся частью жизни, а страх что-то упустить только усиливается.

Как избавиться от FoMO и перестать чувствовать, что жизнь проходит мимо?

Первый шаг – понять, что FoMO создается иллюзией чужой идеальной жизни. То, что мы видим в соцсетях, не полная картина, а лишь отредактированная версия реальности.

Второй шаг – перейти от FoMO к JoMO (Joy of Missing Out), то есть радости от того, что ты не везде. Другие поехали в горы? Отлично, но тебе хорошо и дома. Кто-то сменил профессию? Прекрасно, но твоя работа тоже важна. Важно осознать, что не обязательно быть везде, чтобы чувствовать себя счастливой.

Третий шаг – научиться проводить время так, как нравится тебе, а не так, как выглядит лучше в соцсетях. Отказ от постоянного мониторинга чужих успехов помогает сосредоточиться на своей жизни и перестать бояться упустить что-то важное.

Четвертый шаг – ограничить время в социальных сетях. Чем меньше ты следишь за чужими успехами, тем больше ценишь свою жизнь. Веди дневник благодарности, записывай достижения, и ты удивишься, сколько всего замечательного происходит в твоей жизни без сравнения с другими.