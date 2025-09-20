Демна Гвасалия дебютировал в Gucci с коллекцией La Famiglia

Миланская Неделя моды открыла новую главу в истории одного из самых знаковых Домов – Gucci. Впервые публике представлена коллекция Демны Гвасалии, который в этом году занял пост креативного директора, сменив Сабато Де Сарно. Дебют оказался ярким и концептуальным: вместо подиума дизайнер начал с лукбука под названием La Famiglia, где образы моделей превращены в портретную галерею воображаемой семьи.





Коллекция объединяет десятки архетипов, символизирующих разные стороны итальянской культуры и наследия бренда. Среди них – элегантная La Principessa в духе кинодив прошлого, свободолюбивая Miss Aperitivo, символ шумных вечеров миланских кварталов, строгая Sciura в пальто для утонченных прогулок по via Montenapoleone и харизматичный Narcisista, демонстрирующий культ индивидуальности. Всего Демна представил свыше трех десятков характеров, каждый из которых отражает потенциал будущих клиентов бренда.





Коллекцию открывает чемодан L’Archetipo – напоминание о том, что Дом начинал с дорожных аксессуаров. Культовые элементы, такие как пряжка Horsebit и сумка Bamboo 1947, получили новое прочтение. Вещи пронизаны логоманией, возвращающей бренд к своей узнаваемой символике.





По стилю La Famiglia балансирует между разными эпохами и взглядами: от сексуальности времен Тома Форда и театральности Алессандро Микеле до минимализма и иронии, присущих самому Демне. Контрасты здесь не случайны: дизайнер демонстрирует, что новый Gucci говорит сразу на нескольких языках моды.





Коллекция станет доступна в десяти бутиках бренда с конца сентября и будет сопровождаться мини-фильмом The Tiger, снятым режиссерами Халиной Рейн и Спайком Джонсом. Таким образом, Gucci не просто запускает новую линию одежды, но и формирует целый визуальный нарратив, где каждый клиент может узнать себя в одном из архетипов.

Если верить первому заявлению Демны на посту креативного директора Gucci, впереди поклонников ждет "год адаптации" к обновленной эстетике, которая обещает вернуть в моду страсть, иронию и изысканную драму.