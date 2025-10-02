Ценности, дизайн и мода: чем запомнилась "Российская креативная неделя – 2025"

С 25 по 29 сентября Москва и Санкт-Петербург стали центрами креативной экономики страны. Форум-фестиваль "Российская креативная неделя – 2025" собрал более пяти тысяч участников из 84 регионов, а также гостей из семи стран. На дискуссиях, выставках и показах обсуждали, как ценности, инновации и традиции формируют новую экономику.





Главной темой стало смещение фокуса от классического понимания креативных индустрий к ценностно-ориентированной модели. Здесь инновации опираются на традиции, культурное наследие и человеческий капитал.





На форуме также обсудили роль промышленного дизайна и технологий. От медицинского оборудования до транспортных решений – дизайн рассматривается не только как эстетика, но и как фактор конкурентоспособности.





Региональная повестка стала отдельным блоком. Например, Якутия, Тула и Мордовия продемонстрировали разные подходы: от развития IT и киноиндустрии до туризма и семейно-ориентированных проектов. Эти примеры показывают, как малые города могут становиться центрами притяжения и удерживать таланты.









В модном блоке внимание сосредоточилось на поиске локальной идентичности. На выставке "Русские в моде" дизайнеры продемонстрировали, как ремесленные техники и народные мотивы становятся частью современной эстетики.









На площадках в Москве и Петербурге прошло более 200 мероприятий – от дискуссий о будущем креативной экономики до образовательных мастер-классов.





Внимание не забыли уделить и международному продвижению российских культурных продуктов. Подписаны соглашения о совместных проектах в странах БРИКС, а также анонсирован национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий.





"Российская креативная неделя – 2025" показала, что креативная экономика перестала быть декларацией и стала стратегическим ресурсом развития страны, объединяющим регионы, мегаполисы, традиции и инновации.