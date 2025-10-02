Запомниться любой ценой: почему бренды отказываются от подиумов ради уникальных локаций?

Даже самой передовой и хорошо сшитой одеждой сейчас не удивишь, поэтому модным маркам приходится придумывать новые способы впечатлить публику. Один из таких, который уже стал трендом, – необычные, а иногда даже странные локации для показов новых коллекций.

Недавно прогремевшая Неделя моды в Милане стартовала с необычной презентации бренда Diesel. Команда дизайнеров во главе с Гленном Мартенсом устроила вместо привычного показа "игру" для всех желающих. По всему Милану были расставлены яйцевидные капсулы, внутри которых находились модели в изделиях новой коллекции Diesel. Их нужно было отыскать, чтобы получить главный приз – возможность выбрать образ из весенней коллекции Diesel, который будет подогнан по индивидуальным меркам и доставлен победителю к Рождеству.



Невозможно не похвалить Гленна Мартена и всю его команду за такое неординарное решение. Фэшн-игра в покемонов оставила приятное впечатление как у общественности, так и среди профессиональных экспертов, в очередной раз подчеркнув концепцию доступности моды для всех и демократическую этику бренда.



Еще одно шоу с уникальной локацией – показ Saint Laurent SS26 в рамках Парижской Недели моды. Декорациями для шоу стало сердце Парижа – Эйфелева башня, а местом проведения – центр города с искусственно возведенными садами, выложенными в форме эмблемы бренда – YSL. Согласитесь, такая презентация новой коллекции явно запомнится лучше, чем показ на обыкновенном подиуме.





Наши бренды не остались в стороне и тоже подхватили волну популярности необычных локаций для модных шоу. Премиальный модный Дом Ruban устроил презентацию новой коллекции в садах музея-усадьбы Льва Толстого. Показ проходил под пение птиц среди цветущих гортензий и больше напоминал умиротворяющую прогулку, нежели модное шоу.



Почему бренды все чаще уходят с подиумов, выбирая для своих показов необычные локации? Ответ простой: это запоминается. В модном мире публика пресыщена трендами и видела уже практически все. Но такие события, как показ в сердце Парижа, усадьбе Льва Толстого или центре Милана, точно запомнятся надолго.

