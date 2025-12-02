Британский совет моды назвал лауреатов Fashion Awards 2025

В лондонском Royal Albert Hall подвели главные модные итоги года: Fashion Awards 2025 снова собрала ведущих дизайнеров, моделей и влиятельных представителей индустрии. Премия, которую курирует Британский совет моды, традиционно объединяет чествование лучших профессионалов и поддержку молодых талантов через фонд BFC Foundation.

Церемонию в этом году вел актер и режиссер Колман Доминго. Мероприятие стало первым под руководством новой главы BFC Лоры Уир.

Главная номинация досталась Джонатану Андерсону – креативному директору Dior и основателю JW Anderson. Это уже третий раз подряд, когда он получает статус "Дизайнера года", укрепляя свое влияние в индустрии. В категории женской одежды лидером стала Сара Бертон, представившая дебютную коллекцию Givenchy и подтвердившая статус одного из сильнейших творческих умов британской моды. Лучшим дизайнером мужской одежды признали Грейс Уэльс Боннер, недавно возглавившую мужскую линию Hermès.

Премия Vanguard, символизирующая новую волну и нестандартные творческие решения, ушла турецкому дизайнеру Диларе Финдикоглу, чья готическая эстетика и дерзкие силуэты постепенно формируют отдельный пласт современной моды. Звание "Модель года" получила Анок Яй – один из самых заметных лиц глобального подиума. Отдельные награды на Fashion Awards 2025 также получили Рей Кавакубо, Адриан Джоффе и Дикон Боуден за вклад в развитие Dover Street Market, а Дельфина Арно была отмечена за поддержку молодых талантов и проекты, укрепляющие индустрию изнутри.