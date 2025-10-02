Оксана Самойлова показала стильные образы на Парижской неделе моды

Блогер, бизнесвумен и многодетная мать Оксана Самойлова продолжила свое модное турне. Из Милана она прилетела на Неделю моды в Париже и вернулась в инфополе с серией эффектных выходов. Пауза в соцсетях длилась почти месяц, и камбэк звезды оказался громким. Кадры из французской столицы, которые опубликовала жена рэпера Джигана в личном блоге, моментально разлетелись по Сети.

Фэшн-дневник Самойловой в Париже начался с версии lingerie as outerwear: прозрачный корсет-боди в горох, мини из плотного трикотажа, цепь в роли ремня и меховая сумка – смесь глам-рока и стритстайла. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивные украшения, а вокруг талии – небрежно повязанный лонгслив, отсылающий к нулевым. В таком сетапе Оксана появилась на одном из закрытых мероприятий и попала в объективы селебрити-фотографа Германа Ларкина; там же она встретилась с Доменико Дольче.





Второй выход – игра на контрасте фактур. Белое мини с кружевными вставками и объемной аранской вязкой, высокие сапоги и светлая сумка создали образ зимней невесты в духе парижского декаданса. Линии силуэта подчеркнуты рельефом, а нежное кружево балансирует плотную шерсть – комбинация, которую дизайнеры активно продвигают в коллекциях сезона.





Третий сет – откровенная комбинация цвета капучино с деликатной драпировкой и каймой из черного кружева. К нему Самойлова добавила бархатный чокер и лаковые ботильоны: минималистичные акценты усилили вечерний характер комплекта. К слову, в Милане инфлюенсер уже экспериментировала с "голыми" топами и кожей, а теперь развила тему в более утонченном, парижском прочтении.





Возвращение Оксаны Самойловой в светскую повестку вызвало дискуссию в Сети. Поклонники отмечают безупречную форму многодетной мамы и смелую стилизацию, но в то же время скептики спорят о дозировке прозрачных тканей и обилии металла. "Фигура идеальная, но не очень понятно, почему Оксана всн время обнажается", "Русская Меган Фокс", "Она просто офигенная! Учитывая, что она мать четверых детей, не каждая так может выглядеть", – пишут фанаты под новыми кадрами супруги Джигана.