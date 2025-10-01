"Российская креативная неделя – 2025" сформировала главные тренды развития креативной экономики

В Москве и Санкт-Петербурге завершился форум-фестиваль "Российская креативная неделя – 2025", который уже шесть лет собирает экспертов, предпринимателей и представителей власти для обсуждения будущего креативных индустрий.

В этом году событие стало особенно значимым: его провели на фоне вступления в силу закона о креативных индустриях и заявлений государства о поддержке новой экономики. Главным направлением объявлен переход от креативных индустрий к ценностно-ориентированной модели, где инновации опираются на традиции и культурное наследие.

Форум принял более 5 тысяч участников из 84 регионов, среди них – 516 спикеров из семи стран. Обсуждения разделили на три блока: будущее экономики до 2035 года, развитие городского пространства и роль человека как ключевого ресурса. Каждый трек рассматривал не только экономику, но и культуру как основу устойчивого развития.





На этом фоне особое внимание уделили моде. Здесь речь шла не только о сезонных трендах, а о роли индустрии как проводника культурного кода. На выставке "Русские в моде" дизайнеры показали, как национальные мотивы и ремесленные техники становятся частью современной эстетики. Молодые бренды из регионов представили коллекции, созданные на стыке традиции и технологий, – и именно такие проекты сегодня рассматриваются как важный ресурс будущего.

Не менее значимой частью программы стала выставка ЭКСПО. В ней регионы и предприниматели продемонстрировали, как креативные индустрии помогают развивать города и повышать качество жизни. Свои стенды представили Москва, Башкортостан, Красноярский край, Дальний Восток и другие регионы. В экспозиции участвовали и крупные индустриальные партнеры – от "Ростеха" до "Росатома".





По итогам мероприятия подписано 15 соглашений о совместных проектах: от повышения финансовой грамотности до развития арт-индустрии. Также объявлено о создании национального рейтинга регионов по уровню развития креативных индустрий.

Организатор форума, АНО "Креативная экономика", подчеркнул, что главная цель на ближайшие годы – не только поддерживать новые инициативы, но и продвигать российские культурные продукты на международном уровне, в том числе в странах БРИКС.