Режиссер "Авиатора" Егор Кончаловский рассказал, почему фильм не стал многосерийным

Режиссер картины "Авиатор" Егор Кончаловский объяснил, почему экранизация романа Евгения Водолазкина не превратилась в телесериал. Он рассказал об особенностях переноса объемного литературного произведения на экран.

По словам Кончаловского, работа над сценарием потребовала значительных временных и творческих ресурсов. Роман объемный, насыщенный философскими размышлениями и сложными внутренними монологами, поэтому прямая экранизация в формате телепроекта потребовала бы не менее десятка, а то и более эпизодов. Подготовка такого сценария – длительный и кропотливый процесс, который затянулся бы на многие месяцы.

"Моей главной задачей была передача глубинных смыслов, а не буквальное следование тексту. Важнее было сохранить общую идею, атмосферу, настроение романа. Ну и, знаете, роман в 500 страниц сложно вместить в киноэкранное время. Понятно, что это будет "по мотивам", – сказал режиссер в интервью.





"Авиатор" – произведение, построенное на размышлениях героя, а не на четко структурированном сюжете. Из-за этого формат сериала выглядел логичным с точки зрения объема материала, но создание продуманного сценария для многосерийной версии потребовало бы несопоставимо больше времени и ресурсов, отметил Кончаловский.

Кроме того, он подчеркнул, что сам роман является серьезным философским произведением, а работа над его экранизацией стала для него творческим вызовом. Именно поэтому команда приняли решение сосредоточиться на одной, цельной истории, в которой удастся раскрыть ключевые мотивы: размышления о времени, человеческих отношениях, любви и ответственности.