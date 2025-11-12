Игорь Акинфеев: "Попал в ЦСКА – и как на рельсы встал"

Книга "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста", вышедшая в начале ноября, установила рекорд на рынке спортивной литературы. Первоначальный тираж в 10 тысяч экземпляров был увеличен более чем в три раза и достиг отметки в 37 тысяч экземпляров, что в 12 раз превышает среднестатистический тираж книг о спорте. В чем секрет такого успеха, мы постарались разобраться на пресс-конференции с участием действующего капитана ПФК ЦСКА, шестикратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера чемпионата Европы 2008 года, 39-летнего Игоря Акинфеева.

– Игорь – насколько откровенной получилась ваша автобиография? Читатель узнает обо всем сокровенном?

– Моя книга – она не про футбол. Про жизнь. А в жизни я такой человек – каждое интервью – откровенность. Нет смысла отвечать на вопросы, рассказывать о себе и как-то врать, юлить… Я понимал, что моя книга появится на прилавках магазинов, в руках людей, и не мог себе даже представить, что буду на страницах придумывать или искажать факты. Здесь все не напоказ, а искренне и по-настоящему, как было. Ни одна история не придумана, не исковеркана. Но. Не все, конечно, истории раскрыты. Пока я действующий футболист, то выкладывать уж все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить. Хайпа в нашей жизни и так хватает.

– В своем телеграм-канале вы написали, что отправной точкой при написании автобиографии стала "простая, но давно зревшая мысль – разобраться в себе и систематизировать все события и воспоминания".

– Честно говоря, меня подтолкнули к тому, чтобы я сел за книгу, за автобиографию. Если бы не активность сотрудников редакции, я бы в жизни сам не собрался что-то писать. В итоге – да, я затронул темы трудностей и одиночества, моментов, ради которых стоит жить, своей семьи и работы… Мне хотелось стать таким вдохновляющим примером для всех, кто мечтает о больших победах. Написать книгу, которая заставляет задуматься о том, что нет ничего невозможного, если ты четко видишь свою цель и готов идти к ней…





– Для многих вы – настоящий "супермен", супергерой!

– Никогда в жизни не считал себя таковым. Не хочу говорить, что я какой‑то супермен и мне все легко дается, это далеко не так. Да, я с детства попал в суперкоманду, и это очень помогло на старте. Повезло и с природными данными. Но я всегда подчеркиваю, что человек делает себя сам. Главное – правильно поставить себе цель и не сбиться с выбранной дорожки. Не думать о каком-то величии, медалях и наградах, славе и деньгах. По моему мнению, основная ошибка – когда все это выходит на первый план, а не любимое дело, которым ты хочешь заниматься. Для меня главное – мой запал к футболу не остыл и никуда не делся. Будь иначе, я бы давно закончил. Большая проблема детского спорта, когда родители думают: вот отдам ребенка в футбол. Он станет футболистом, будет зарабатывать много денег, будет звездой! Но увы – из 100 человек один-два, может, выбьются, и это максимум. И не факт еще, что они на уровне лиги будут играть, проявят себя. И тогда начинается горечь, слезы и все остальное.

– Признайтесь, думали ли вы в детстве, когда начинали заниматься футболом, что всю свою жизнь будете связаны с ЦСКА?

– Нет, конечно. Ну как ты в 4 с половиной года, а именно в этом возрасте меня привел в футбол отец, можешь об этом думать? Была мечта: попасть в команду ЦСКА. Я грезил этим, моя мечта осуществилась. Попал – и как на рельсы встал: есть контракт на 5 лет – ты в команде. Играешь дальше, потом продлеваешь еще на 5 лет. Вот так: 5, 5… и 35. Никогда не было цели перейти в европейский клуб. Если такие предложения и приходили в клуб, я о них не слышал. И ни о чем не жалею. Главное качество, как мне кажется, заключается не только в том, что я умею пахать ради результата, а в том, что люблю это делать в любимой команде.

– Пока мыслей закончить профессиональную карьеру не возникало? Может, о тренерской работе задумывались?

– Когда меня об этом спрашивают, вопрос удивляет. Я – действующий игрок ЦСКА, и что будет в дальнейшем, узнаем вместе. Тренером пока становиться не собираюсь, но если понадоблюсь, то всегда буду рядом.

– Игорь, а все-таки, есть ли в книге главы, которые удивят ваших поклонников?

– Есть. Пара историй, связанных с началом моей карьеры, думаю, многих удивят. Особенно моих близких друзей. Я там описал, как все происходило, и даже про то, как я мог в 2002 году и не оказаться в основной команде…





– Заинтриговали. Кстати, а кто ваши основные читатели? Вы рынок изучали?

– Мы с издателями были удивлены. Я был уверен, что мой читатель – это фанат ЦСКА или начинающие спортсмены. Но оказалось, что книга стала пользоваться большой популярностью у широкой аудитории. Причем самая активная аудитория – это люди 50+. В телеграм-канале у меня также много отзывов, что жены, девушки, девочки покупают книгу в виде подарка и не только любимым, но и себе.

– Ну, не удивительно, вы же красавчик! А как за собой ухаживаете?

– Уверенность на футбольном поле, как и уверенность в жизни, – ключевой аспект в жизни спортсмена. Это касается и меня, и нашей команды, и людей, с которыми я работаю. Перед игрой я ничего такого не делаю, максимум волосы поправишь. По утрам, конечно, приводишь себя в порядок, бреешься как минимум. По питанию мне пришлось научиться себя ограничивать. Не есть, например, какое-то тяжелое мясо вечером перед игрой, а заменять его на отварную курицу или салат. Стал ощущать на себе каждый лишний килограмм.