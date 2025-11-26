Бьюти-новости ноября 2025: интересное в этом месяце

Стойкая помада-тинт SULIM от бренда Superbanka

Коллаборация, которую сложно оставить без внимания: бренд Superbanka и королева тру-крайма Саша Сулим вместе разработали тинт для губ, который имеет стойкий винный цвет и мощную увлажняющую формулу.





В помаду добавлены самые актуальные активы: гиалуроновая кислота для устранения сухости и стянутости, комплекс пептидов для стимуляции выработки коллагена, масла жожоба, кокоса и касторовое для интенсивного питания, укрепления защитного барьера и быстрого заживления трещинок. В результате нам обещают ухоженные, гладкие и защищенные от непогоды губы с нежным винным оттенком. Звучит заманчиво, ждем появления в продаже!





Обновление гаммы Intensive Hyaluronic+ от Institut Esthederm

Французский бренд обновил дизайн и формулы своей знаменитой увлажняющей гаммы Intensive Hyaluronic+. В ее основе – запатентованная технология, которая сочетает полиглутаминовую кислоту и три формы гиалуроновой кислоты для многоуровневого воздействия.





В этой сыворотке три вида гиалуроновой кислоты, которые работают как команда: низкомолекулярная проникает вглубь клеток, стимулируя выработку собственной гиалуронки. Форма среднего молекулярного веса укрепляет естественный защитный барьер кожи. Высокомолекулярный гиалуронат натрия создает на поверхности кожи влагоудерживающую пленку, обеспечивая мгновенное увлажнение и предотвращая потерю влаги.





Также в составе линейки вышел новый бальзам-уход для губ, который обеспечивает глубокое увлажнение и разглаживает вертикальные морщины. Актуально не только поздней осенью, но и круглогодично!

Наборы миниатюр от Round Lab

Сеть бьюти-сторов Cream.Shop, которая одной из первых привезла корейскую косметику в Россию, отмечает 19 лет своей истории, выпустив коллаборацию с брендом Round Lab. Это первый случай, когда корейский бренд создал эксклюзивный продукт специально для российского ритейлера.

Результатом стали два лимитированных набора: "Очищение и упругость" и "Очищение и ровный тон". В каждом – четыре продукта в дорожном формате из популярных линеек с камелией и ниацинамидом. Наборы собраны по принципу готового ритуала: каждый содержит пенку для умывания, тонер, сыворотку и крем. Такой формат позволяет комплексно оценить эффект от средств или познакомиться с бестселлерами бренда, не покупая полные версии.

Зубная паста Medical Shell Pika от Doctor Ci

Новинка для гигиены зубов прямиком из Японии. Ее ключевой компонент – гидроксиапатит, идентичный веществу в составе наших зубов, который добывается из раковин морских гребешков. Механика действия этого ингредиента проста: микрочастицы заполняют микротрещины в эмали, восстанавливая ее гладкость и естественную белизну. Благодаря сильной адсорбции, они вытягивают налет даже из труднодоступных мест.





Паста Medical Shell Pika имеет гелевую текстуру и подходит для чувствительных зубов и десен, а также для ухода при наличии брекетов. Формула дополнена экстрактом солодки для противовоспалительного эффекта. При этом в составе нет лаурилсульфата, спирта, агрессивных абразивов и отдушек.

Блеск для губ Ultra Plump Lip Gloss от ERRE DUE

Греческий бренд представил новинку – трендовый плампер для мгновенного увеличения объема губ. Это неинвазивная альтернатива инъекциям, которая обеспечивает результат сразу после нанесения: губы выглядят пухлее, а их поверхность становится гладкой и увлажненной.





Всего вышло шесть универсальных оттенков с комфортной формулой, которая разглаживает мелкие морщинки.

Новые оттенки бальзамов для губ от EAT MY

Пополнение в линейке "вкусных" бальзамов для губ color balm smoothie от EAT MY: бренд выпустил два новых оттенка – Черничный смузи и Двойной шоко-шейк.





Бальзамы отличаются нежной тающей текстурой и дают равномерный полупрозрачный цвет с легким глянцевым финишем, создавая эффект ухоженных губ. Формула на основе масел миндаля, кокоса, жожоба и канделильского воска обеспечивает губам уход и защиту от обветривания, а удобный стик позволяет наносить бальзам в одно движение.

Румяна Tea to Tan Blush Powder от By Terry

Формула румян обладает уходовыми свойствами: она обогащена органическим черным чаем и клюквенным маслом, благодаря которым обеспечивает коже антиоксидантную защиту. За эффект "второй кожи" отвечают микросферы и светоотражающие пигменты – они создают естественный, свежий румянец и блюр-эффект.





Шелковистая текстура легко растушевывается, позволяя настраивать покрытие от легкого до интенсивного. Румяна не содержат талька и парабенов, подходят для всех типов кожи, включая чувствительную.

Коллекция Power to brows & lashes от ARTDECO

Большая коллекция средств с веганскими формулами для бровей и ресниц вышла у немецкого бренда ARTDECO. Для ресниц разработали две туши: Lash Hero Tubing Mascara с технологией микротрубочек, которая обволакивает ресницы, не осыпается и смывается теплой водой, и Gorgeous Volume Mascara со щеточкой-резервуаром для густого объема.





Для бровей бренд представил сразу несколько форматов: гель Brow Lift Lamination для фиксации и эффекта ламинирования, лайнер Micro Brow Liquid Liner с кончиком менее 0,01 мм для прорисовки волосков, двусторонний карандаш Sculpting Brow Styler для контура и заполнения. И палетку Eye Brow Kit с тенями, хайлайтером и гелем.



