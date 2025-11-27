Лерчек столкнулась с осложнениями во время беременности

Находящаяся под домашним арестом блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с серьезными осложнениями в период беременности. Состояние здоровья медийной персоны потребовало более тщательного медицинского наблюдения.

По информации возлюбленного Лерчек, аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини, у будущей матери диагностировали анемию и гестоз – состояние, характеризующееся полиорганной недостаточностью и возникающее исключительно во время беременности. Эти обстоятельства требуют регулярного врачебного контроля и систематических визитов в медучреждение.

В настоящее время Чекалина находится на 25-й неделе беременности, однако последнее ультразвуковое исследование проводилось на 18-й неделе. Отец будущего ребенка акцентировал внимание на необходимости обеспечения надлежащих условий для безопасности здоровья матери и развивающегося плода.

"Сейчас мой главный долг – окружить их максимальной заботой и сделать все возможное для их здоровья и безопасности. Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях", – написал Луис в соцсети.

Ситуация осложняется правовыми ограничениями, связанными с домашним арестом блогерши. Действующие судебные ограничения создают дополнительные препятствия для организации полноценного медицинского сопровождения беременности.

Родители пока не раскрыли пол будущего ребенка, пообещав поделиться этой информацией с поклонниками в ближайшее время. Напомним, что для Лерчек это станет четвертым материнским опытом, тогда как для ее избранника ребенок будет первенцем.