"Российская креативная неделя – 2025": от промышленного дизайна до агрокреативности

В Москве прошла "Российская креативная неделя – 2025" – форум, где обсуждали, как дизайн и новые подходы к образованию, урбанистике и технологиям формируют экономику будущего.

Одной из главных тем стала роль промышленного дизайна. Эксперты отметили, что отечественные компании уже не ограничиваются функциональностью продукции: важен и визуальный код. От медицинского оборудования до космических кораблей – дизайн помогает делать товары привлекательнее и конкурентоспособнее. Представители "Ростеха" и "КАМАЗа" подчеркнули, что новые кадры и законодательная база в сфере авторских прав – ключевые условия для роста отрасли.

Не меньше внимания уделили развитию регионов. Если раньше главным драйвером считались заводы и ресурсы, то теперь ставка делается на комфортную городскую среду. Парки, креативные пространства, фестивали и арт-центры становятся "магнитами" для талантливых людей, а вместе с ними оживает экономика.

Отдельная дискуссия прошла об образовании в эпоху искусственного интеллекта. Спикеры говорили о том, что инженерам все чаще нужны творческие навыки, а креативным продюсерам – технологическая база. Важно, чтобы школьники и студенты учились не только пользоваться ИИ, но и сохраняли критическое мышление и гуманитарный кругозор.





Не обошли стороной и сельские территории. Эксперты отметили, что аграрные регионы могут развиваться через туризм, гастрономические проекты и локальные бренды. Алтай и другие регионы показали, что креативные индустрии способны стать драйвером и за пределами больших городов.

За пять лет существования "Российская креативная неделя" превратилась в ключевую площадку для обсуждения трендов в индустрии. Сегодня креативная экономика уже формирует около 4% ВВП страны, а эксперты уверены, что ее потенциал только раскрывается.