Красота от слова "красный": в Царицыне показывают, как наряжались русские девицы

Название экспозиции – "Великолепие русского костюма. Собрание Шабельской" (0+) – говорит само за себя. В десяти залах собрано около 4,5 тысяч предметов "старины российской", бережно сохраненной для потомков, которые заинтересуются тем, как наряжались модницы прошлого, что такое повойник, шеломок или, например, кика рогатая.

По словам одного из кураторов, научного сотрудника Российского этнографического музея Елены Мадлевской, Наталья Шабельская была человеком неординарным, удивительным для своего времени. Меценат и коллекционер впервые представила коллекцию национальных костюмов в 1890 году в Москве в залах Императорского Исторического музея. Тема выставки попала в точку на волне популярности "национально-самобытного" представления о русской красоте просвещенных слоев общества. Позднее проект отправился покорять Чикаго, Лондон, Брюссель и Париж. Везде – аншлаги. И вот, спустя 135 лет, экспозиция вновь вернулась в Москву.





В зале "Линия судьбы" раскрываются подробности судьбы Натальи Шабельской, тут же представлен ее чудом сохранившийся портрет в молодости. Зал "Поехали на ярмарку!" и "Красота по-русски" интерактивны, с народными песнопениями ансамбля "Толока". В витринах – хорошо сохранившиеся, богато убранные сарафаны, душегреи, понёвы и даже шугай.

"Для русского народного костюма свойственны простота кроя, но при этом многослойность и обилие декоративной отделки, – комментирует Елена Мадлевская. – Русская женщина всегда была не только хранительницей домашнего очага, но и источником вдохновения, любования. Любой наряд – "говорящий", по нему легко было прочитать код обладательницы: сколько ей лет, замужем ли, имеет детей и из какой губернии изволила быть. Самый "информативный" – головной убор. Без него замужняя женщина – никуда, так же, как и без пояса. Он не только формировал силуэт и помогал сохранять тепло, но и служил оберегом. По русским поверьям, без пояса ходить грешно. Отсюда, кстати, и выражение "распоясаться" – забыть о приличиях".

Пожалуй, один из самых любопытных залов посвящен обрядам крещения и венчания. На эту тему – "прощания с прошлой жизнью" – в 2017 году режиссер Рустам Хамдамов снял фильм "Мешок без дна". Черно-белые фрагменты, которые транслируются на стене в этом зале, придают нужной атмосферности. Здесь же представлен и арт-объект из фильма – головной убор Царевны. Художник Дмитрий Андреев создал его по мотивам старинного свадебного венца. Еще один редчайший экспонат этого раздела выставки – архангельская холщовая рубаха невесты второй половины XIX века. Белое холщовое одеяние с двухметровыми рукавами невеста носила перед свадьбой "для причитаний и оплакиваний" своего девичества.





Парадным головным убором любой уважающей себя замужней женщины был кокошник, а еще особое место в гардеробе крестьянки занимали "рогатые кички". Наиболее распространены они были на юге России, где рога считались мощным оберегом от всякого "косого глаза и злого умысла".





Не секрет, что излюбленным цветом в народной русской одежде был именно красный. Красный – он же красивый – символ солнца и огня, жизни и плодородия. Специалисты насчитывают до 33 оттенков красного, каждый из которых имел свое название и даже предназначение: красно-оранжевый и желто-горячий, красный кумач и червонно-кровавый, мясной, багрецовый... Красный сарафан был основным свадебным цветом, а у мужчин он символизировал зрелость и силу. Зеленый цвет олицетворял весну и обновление, его любили добавлять в орнаменты на праздничных сарафанах, особенно в южных и среднерусских регионах. Многоцветье символизировало полноту жизни и гармонию мира, а вот белый считался цветом сакральной защиты – белые рубахи надевали на похороны, на рождение ребенка. Самыми яркими и нарядными были, как водится, молодые и незамужние. С годами костюм терял красоту палитры, поэтому в конце жизни человек уходил в белом.

Выставку "Великолепие русского костюма. Собрание Шабельской" в Царицыне можно посетить до 7 июня 2026 года.