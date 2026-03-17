7 брендов, которые удивили нас на Московской неделе моды

На шестой Московской неделе моды в "Манеже" подиум превратился в микс стилей. Здесь соседствовали кутюрные платья с турнюрами и индустриальный показ новой формы для сотрудников "Перекрестка" и кафе Select от компании Braining Group. Такой контраст стал главной фишкой сезона, доказав, что мода сегодня проникает во все сферы жизни – от закрытых светских раутов до походов на работу.

Ловите топ-7 брендов, которые влюбили в себя редакцию и стали "крашем" зрителей.

1. Alena Akhmadullina

Алена Ахмадуллина открыла неделю коллекцией "Приданое", в которой представила 60 образов, пропитанных русским ДНК. На этот раз дизайнер отошла от привычных сказочных лесов и обратилась к образу молодых дворянок. Основой коллекции стали традиции формирования девичьего наследства: старинные платки, рушники и вышивка крестиком, переосмысленные в гипертрофированных, почти скульптурных формах. Платья, буквально сконструированные из цельных платков, дополнялись архитектурными плечами и сложными вырезами. На летящих тканях "оживали" птицы и растения, а вкрапления красного цвета смотрелись как замерзшие северные ягоды. Под шаманские ритмы модели выходили в образах современных дворянок, чья сила кроется в связи с родной землей.





2. Universal University: Анастасия Новосельцева и Мария Световец

Выпускники "Британки" и Universal University представили коллекции, которые заставляют задуматься. Анастасия Новосельцева в своей работе "Шалости" исследовала феномен "кидалтов" – взрослых, сохранивших в себе ребенка. Ее образы сотканы из личных воспоминаний: здесь и фактурное мамино пальто, и колючий плед, и яркие пайетки с оборками, передающие детский творческий хаос. Следом Мария Световец представила коллекцию "Эффект Пруста", где попыталась визуализировать запахи через ткани. Вдохновением послужили дачные ритуалы, поэтому на подиуме мы увидели сложную многослойность: сочетание уютной вязки и прозрачных летящих материалов. Это была ода тактильности и памяти, где каждая деталь вызывала чувство приятной ностальгии.





3. Masterpeace

Бренд Masterpeace превратил показ в ироничный спектакль под названием Royal Punk. Главный посыл дизайнеров максимально понятен: не нужно ждать бала, чтобы надеть пышную юбку или корсет. На подиуме транслировалась идея "внутреннего театра", где женщина чувствует себя королевой, даже если она просто вышла на прогулку с собакой. Эстетика Версаля здесь мастерски перемешана с дерзостью: кукольный макияж, обилие бантов, сложные драпировки и акцент на корсетные линии. Это мода без повода, предлагающая превратить повседневность в праздник с духом панк-рок эстетики.





4. Unke

Весенне-летняя коллекция Unke под названием "Отражение" стала настоящим визуальным исследованием того, как вода преломляет реальность. Дизайнеры мастерски перенесли эффект ряби на ткани: мы увидели перевернутые футболки, технологичные олимпийки с "поплывшими" лампасами-рюшами и смещенный крой. Сложнейшие драпировки создавали иллюзию искаженных фигур, а свежие, чистые цвета подчеркивали легкость коллекции. Unke удалось объединить противоположности – милое и хулиганское, спортивное и нарядное. Особое внимание уделили фактурам и завязкам, которые позволяли вещам трансформироваться и "оживать" при движении.





5. "Неделя высокой моды в спорте"

Проект "Неделя высокой моды в спорте" впервые прошел в "Манеже" в таком масштабе. 18 дизайнеров со всей России доказали, что экипировка для художественной гимнастики и фигурного катания может быть предметом высокой моды. На подиум вышли не профессиональные модели, а действующие атлеты, в том числе команда ЦСКА, а гостьей показа стала Камила Валиева. Дизайнер Галина Логинова и другие участники представили костюмы, где сложнейшая ручная работа сочетается с жесткими требованиями к функциональности. Это было динамичное шоу, объединившее грацию большого спорта и безупречный кутюрный стиль.





6. Capparel.21est

Концептуальный бренд Capparel.21est представил коллекцию "СЛЕД", основанную на идее физической памяти материала. Каждое изделие формировалось через давление и скручивание ткани, благодаря чему все складки и заломы стали частью конструкции, которую невозможно разгладить. Дизайнер Оксана Сутягина работает в стиле авангардной деконструкции, создавая вещи-трансформеры с уникальным рельефом. Главный месседж бренда – не бояться быть непохожим на других и проявлять творчество вне коммерческих рамок.





7. Solangel

Дизайнеры Solangel соединили фольклор Древней Руси с эстетикой будущего. Главной героиней показа новой коллекции "Морозная страсть" стала ИИ-Снегурочка, персонаж на стыке виртуального и реального миров. Показ открыла Мариам Тилляева, а закрыла Аврора Киба. Традиционные символы – жемчуг, зимние орнаменты и мех – обрели современное звучание. Но настоящим "крашем" зрителей стали аксессуары: меховые сумки-лукошки моментально разлетелись по соцсетям. Это был тот случай, когда традиции не выглядят "пыльными", а становятся суперхитом здесь и сейчас.



