5 неоновых моделей, которые выглядят по-настоящему стильно

Расцвет этого тренда пришелся на яркие и беззаботные 2018-2019-е – тогда всем очень хотелось сиять и громко заявлять о себе. С 2020-го он отошел на второй план и вернулся в 2026-м, но совсем в другом формате. Сейчас неон стал больше похож на один яркий акцент во всем образе в рамках возвращения к яркости. Сегодня не модно собирать полный неоновый образ, носить кислотные цвета или возвращаться к большим логотипам.

Самые актуальные оттенки – лаймовый, лайм, электрический голубой и насыщенный розовый. Показываем, как добавить их в образы на каждый день и не ждать особого случая.

Перчатки

Как легко и просто добавить в образ акцент и попробовать неоновый тренд? Надеть перчатки. Мы уже рассказывали вам про самые актуальные модели и сочетания, теперь предлагаем еще один вариант – носить их с пальто с короткими рукавами, куртками и даже жилетками.

Аксессуар можно оставить и для поздней весны, чтобы стилизовать с платьями с коротким рукавом, пиджаками, каблуками и даже шортами – стиль перчаток позволяет. Альтернатива, если не готовы к экспериментам, – сделать образ максимально спокойным, монохромным или смиксовать яркий оттенок с полностью черным образом.

Сумки

Такие модели – подарок для тех, кто хочет экспериментов или ищет свой стиль. Насыщенные неоновые оттенки могут быть очень комплементарными – их можно сочетать как со стандартной капсулой в пастельных тонах, так и с другими яркими цветами.





Обращайте внимание на фактуру и форму – заметный оттенок будет подчеркивать каждую деталь образа. Правило про обувь все еще в силе – не нужно подбирать пару в тон, но в этом случае лучше взять туфли, кроссовки или ботинки одного цветового спектра.

Тренчи

Неожиданный и очень эффектный стилистический прием – мы привыкли ассоциировать этот предмет гардероба со спокойными бежевыми, песочными цветами. Но неоновый тренч громко заявляет о вас и становится главным элементом образа – остальное лучше упростить. Например, взять синие или светлые джинсы, прямые брюки, базовые футболки, светлые оверсайз рубашки и трикотажные поло или кардиганы. Если хочется сделать образ более собранным, можно надеть костюм или платье простого кроя, чтобы цвет тренча "не спорил" с силуэтом.

Хороший стилистический прием – играть на контрасте фактур: миксовать гладкий неоновый тренч с денимом или кашемиром. Для ранней весны можно носить его с сапогами или ботинками, позже – с лоферами, кедами или кроссовками. Важно, чтобы остальная палитра оставалась спокойной – тогда неон будет выглядеть не вызывающе, а продуманно.

Топы

Не только для мотивации ходить на спорт – миксуйте такие топы с длинными кардиганами, брюками, широкими джинсами и даже классическими офисными костюмами.

Образ можно дополнить жакетом прямого кроя, жилетом или оверсайз пальто – так неоновый топ перестает выглядеть как часть спортивного гардероба и станет частью полноценной базы для города. Особенно хорошо смотрятся укороченные модели или топы с плотной посадкой – они дают четкую линию и создают баланс с объемными вещами.

Если хочется более сложной стилизации, выбирайте многослойность: надевайте поверх рубашку или полупрозрачный лонгслив, тогда акцент останется, но станет более мягким.

Для более спокойных образов топ можно вписать в монохром – например, сочетать с серым, молочным или черным трикотажным костюмом.

Кроссовки

Один из самых простых и способов добавить неон в гардероб – выбрать кроссовки с яркими вставками или полностью в насыщенном оттенке. Обувь практически никогда не перегружает образ, но сразу делает его более динамичным.

Лучше всего такие модели выглядят с максимально простой одеждой: джинсами, трикотажем, костюмами, пальто. Можно собрать полностью нейтральный образ – серый, бежевый или черный – и добавить к нему кроссовки как единственный акцент.

Еще один вариант – поддержать цвет небольшими деталями: шнурками, принтом на футболке или сережками, сумкой в похожем оттенке. Но важно не делать полный сет в одном цвете, чтобы полностью не возвращаться в 2019.