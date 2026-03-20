Иван Кутузов на Московской неделе моды представил мужскую коллекцию из ситца, вдохновленную агитплакатом 1920-х

Довольно оригинально представил свою коллекцию "Серпы, снопы, шестеренки" на Московской неделе моды ивановский дизайнер Иван Кутузов. Основатель одноименного бренда (Ivan Kutuzov), выпускник HSE Design и профессиональный хореограф превратил дефиле в арт-перформанс, начав его с театрального действия с танцевальными элементами. Соединив пластику танца и наследие родного текстильного региона, Иван вдохновлялся знаковыми идеями художников-авангардистов и рабочей униформой конца 1920-1930-х годов.





"Безусловно, самое сложное, когда ты работаешь с таким богатым наследием, – осмелиться сделать все без компромиссов, ровно так, как ты этого хочешь. – говорит Иван. – "Удалось мне или нет – судить зрителю. Надеюсь, что выстроился гармоничный диалог, где старое, советское не утратило свою форму, а новое наполнилось новыми смыслами, прозвучало по-другому".





Коллекция, созданная в рамках проекта "Агиттекстиль – несовременное современно", посвящена наследию Музея ивановского ситца. Как отмечает Иван, его задачей была интерпретация, основанная на архивных рисунках фабричных ивановских тканей.

"В центре – агиттекстиль с его лозунгами и графикой. Представленные в линейке хлопковые и трикотажные рубашки с яркими узорами, сетчатые ткани и прозрачные водолазки, плотные брюки-юбки из хлопка и технологических тканей с принтами меняют современное представление о мужском образе и эстетике рабочей униформы", – рассказывает Кутузов.

Дизайнер отмечает, что любимым образом для него стал 19-й номер: красный верх и сине-голубоватый низ, где наиболее ярко стерты границы между между мужским и женским гардеробами. А вот самым сложным образом – и конструктивно, и в целом – стал финальный, вдохновленный творчеством художников-авангардистов.





"Для меня каждый показ – эксперимент. В каждом моем шаге он прослеживается, и в данном проекте, во многом реализованном при поддержке "ТекстильПрофи-Иваново" и фабрики "Красная Талка", мне удалось поэкспериментировать над тем, как традиции и технологии могут работать вместе и создавать новый продукт, который звучит не как ретроспектива, а как актуальный визуальный язык. Где каждая вещь – не просто одежда, а сочетание актуального взгляда на моду с индустриальной эстетикой, пластикой и культурным наследием, отсылающим к той эпохе", – подчеркивает Иван Кутузов.









Дизайнер вспоминает, что еще в юности любил создавать для себя необычные образы: рвал джинсы, рубашки, деконструктировал все, сочетая несочетаемое, сам делал нашивки – занимался апсайклингом, тогда еще даже не зная такого определения.





"С этого и начался мой путь, и вот после долгого перерыва, в осознанном возрасте, я решил вернуться в модную индустрию. Моя коллекция мужская. И, размышляя о том, что сегодня может стать "личной униформой" современного мужчины, я хотел донести, что мужчина может быть ярким, проявленным и может быть очень разным", – подчеркивает Кутузов.