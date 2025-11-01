Как у модели: ТОП-5 трендовых укладок, которые легко сделать дома

Мягкие локоны

Классика стиля Рози – плавные, блестящие волны, уходящие по направлению от лица.





Что нужно: спрей для объема, плойка диаметром 32–38 мм, лак средней фиксации.

Как сделать: равномерно нанесите спрей для объема или густоты с эффектом термозащиты на влажные волосы по длине и на корни, затем прочешите. Просушите феном вниз головой. Для достижения максимального объема сушите корни по рядам при помощи брашинга с оттяжкой наверх. Далее разделите волосы на 2-3 горизонтальные зоны. Завивайте пряди от лица. Не держите плойку дольше 6-8 секунд. После остывания локонов нанесите на волосы лак и прочешите волосы пальцами или крупным гребнем.





Трендовая интерпретация "Мальвинки"

Прическа, которая побила все рекорды среди невест этого года, легкая и романтичная. Тот случай, когда хочется и локоны, и немного разнообразия.





Что нужно: спрей для укладки, пара невидимок, лак средней фиксации.

Как сделать: нанесите спрей для укладки на влажные волосы, просушите феном и завейте локоны от лица, предварительно разделив волосы на 2-3 горизонтальные зоны. Отделите по одной пряди с каждой стороны головы и соберите их на затылке. Скрутите в жгут и закрепите невидимками. Можно слегка вытянуть верхнюю часть, чтобы добавить объема.

Средний гладкий хвост

Гладкий хвост по-прежнему актуален. Добавьте прямой пробор – и вы уже в тренде!





Что нужно: гель или воск, расческа с тонким концом и редкими зубчиками, резинка в цвет волос, лак сильной фиксации.

Как сделать: разделите волосы ровным центральным пробором. Нанесите немного геля или воска на ладони и пригладьте волосы у лица. Соберите хвост на уровне середины затылка и закрепите. Оберните тонкую прядь вокруг резинки и спрячьте кончик под невидимку. Зафиксируйте прическу лаком.





Средний пучок с прямым пробором

Вечная, не устаревающая классика, которая впишется в любой образ: от спорт-шика до элегантного вечернего.





Что нужно: пена или гель для укладки, расческа, резинка, шпильки, лак сильной фиксации.

Как сделать: создайте ровный пробор, нанесите пену на волосы от корней и вычешите в гладкий хвост, закрепите резинкой на затылке. Скрутите хвост в жгут и оберните вокруг основания. Закрепите шпильками и зафиксируйте лаком.

Высокий пучок

Высокий пучок – универсальная прическа, которая подходит практически всем без исключения. Он способен мгновенно преобразить образ, добавив ему собранности, романтичности или элегантности, в зависимости от того, насколько гладко или нарочито небрежно уложены волосы.





Что нужно: пена для объема волос, невидимки и шпильки, лак средней фиксации.

Как сделать: нанесите пену для естественного объёма волос и просушите феном. Разделите волосы на 2-3 горизонтальные зоны и завейте пряди от лица, не держа плойку дольше 8 секунд. Начинайте скручивать всю массу волос в жгут у основания шеи, затем поднимайте наверх и закрепите невидимками. Концы разложите произвольно так, чтобы пучок было видно со стороны лица, и зафиксируйте шпильками. Вытяните несколько прядей у лица для легкой небрежности образа.