Все обсуждают стиль Кэролин Биссет: а что у нее с макияжем?

Самый актуальный образ на это лето (и, вероятно, осень). Рассказываем, как повторить такой макияж.
Последняя серия сериала "История любви" (American Love Story) вышла полтора месяца назад, но стиль главной героини анализируют до сих пор. Оказалось, что тихая роскошь, база из мужских рубашек и черных водолазок, монохром и микс фактур отлично вписываются в повседневный стиль русских девушек.
С макияжем та же история. После долгой эпохи идеального лица и мейкапа с 10 продуктами из соцсетей всем хочется более простого формата: легкого тона, мягких губ, минимума цвета и естественности с одним небольшим акцентом.
Живая кожа
База образа Кэролин – ровная кожа, но без плотного тона, матового покрытия и контуринга. Можно одновременно скрывать несовершенства, при этом избегая эффекта маски или плотного фильтра.
В кадрах сериала заметно, что визажисты сохраняют естественную текстуру кожи, добавляя легкий блеск и оставляя мягкие тени под глазами. Такого результата можно добиться с помощью тональных флюидов, BB-кремов с влажным фишинем и консилеров с розовым подтоном, которые хорошо перекрывают синяки под глазами.
Чтобы повторить макияж Кэролин Биссет, можно использовать, к примеру, тональный крем Hydrating tinted serum RINK, который больше похож на уходовую сыворотку, чем на классический тон. В составе – частицы пигмента, которые растворяются при нанесении и подстраиваются под оттенок вашей кожи. У средства сияющий финиш, который создает эффект здорового блеска.
Еще один вариант – тональный флюид Soft Glam Filter Catrice. Его бьюти-инфлюенсеры называют бюджетным аналогом люксовых брендов, которые сложно найти в России. И это совершенно справедливо – продукт создает "дорогое" покрытие, подсвечивая кожу будто бы изнутри. Можно использовать как базу – в составе есть витамин Е, который питает кожу.
Минимум румян и контуринга
На лице Кэролин в сериале "История любви" (American Love Story) нет заметной коррекции – только легкий естественный румянец и свечение на скулах. Такого результата можно добиться с помощью кремовых средств, но не закрепляйте их сухими продуктами, как учат блогеры в соцсетях, – в несколько слоев макияж будет выглядеть более ярким. Правила новой эстетики: чем более минималистичен образ, тем дороже он выглядит.
Все оттенки CREAM BLUSH ART-VISAGE выглядят на коже очень натурально и с ними сложно переборщить – пигментация хорошая, но даже новичок сможет растушевать их практически "в ноль". Наносите на яблочки, а затем можно слегка растянуть средство к вискам для эффекта лифтинга. Кроме того, продукт многофункциональный – его можно использовать для губ и век, сделав мономакияж за пару минут.
У кремового хайлайтера Go Bright Allover RAD очень мелкие сияющие частицы, которые деликатно подсветят кожу и не создадут сияние, заметное аж из космоса. У средства приятная текстура, которая тает на коже, поэтому делать макияж с таким продуктом очень просто.
Глаза без яркого макияжа
Кэролин Биссет не делает заметные стрелки, смоки айс и не носит яркие тени – только мягкая растушевка по ресничному краю и длинные, подкрученные ресницы. Взгляд становится распахнутым, выразительным, но без лишних акцентов, теней и переходов.
Чтобы повторить такой макияж, возьмите мягкий кайял, проведите тонкую линию и слегка растушуйте ее кисточкой или ватной палочкой. Нанесите тушь в один слой, а в уголки глаз добавьте каплю хайлайтера, который использовали для кожи, – так макияж будет выглядеть однородным с намеком на истинную роскошь.
У карандаша для глаз Sexy Smoky Romanovamakeup очень мягкая текстура – с ним можно не бояться, что линия получится неровной, потому что растушевка все исправит. Даже от самого темного оттенка появляется эффект легкой дымки, а не темная стрелка.
Комплект для макияжа глаз дополнит тушь Mink Coat DARLING, которая прекрасно удлиняет, плюс дает хороший, но естественный объем. В составе есть касторовое масло, которое ухаживает и придает легкий блеск.
Натуральные губы
Единственный и редкий акцент в макияже героини "Истории любви" (American Love Story), который обсуждали чаще всего. Основная гамма макияжа Кэролин – нейтральные пастельные тона, и даже яркий оттенок помады выглядел очень органично без плотного графичного контура, без матовой текстуры и без явного контраста с кожей.
Чтобы повторить результат, выбирайте средства с натуральным финишем, ориентируясь на подтон вашей кожи. В этом случае лучше нанести карандаш как подложку для более плотного и однородного оттенка, а вот четкий контур лучше не делать – можно ограничиться мягкой линией с легкой растушевкой.
Самый правильный финиш – у помад MAC: легкий, сатиновый. Средство не растекается, не размазывается, стойко держится на губах даже после чашки кофе. Покрытие получается плотным, но не слишком насыщенным. Формула комфортная, практически не ощущается на губах.
Карандаш в тон – Jolies lèvres VIVIENNE SABO – стойкий, насыщенный, мягкий. Если не готовы носить слишком яркий оттенок на губах, можно использовать продукт соло. Это создаст тот самый эффект ненавязчивого акцента и будет равномерно сходить с губ в течение дня.
Если не хочется сложных схем с карандашом, контурингом, помадой и блеском – достаточно оттеночного бальзама с сиянием или помады с легким сатиновым финишем, чтобы сделать губы более полным и ухоженными, не добавляя им слишком большой объем и излишнюю пухлость.
Бальзам для губ Coloured Balm KIKO Milano дает очень легкое покрытие, слегка усиливая натуральный оттенок ваших губ. Кожа становится эластичной и гладкой – в составе есть увлажняющие и питательные компоненты.