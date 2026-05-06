Все обсуждают стиль Кэролин Биссет: а что у нее с макияжем?

Последняя серия сериала "История любви" (American Love Story) вышла полтора месяца назад, но стиль главной героини анализируют до сих пор. Оказалось, что тихая роскошь, база из мужских рубашек и черных водолазок, монохром и микс фактур отлично вписываются в повседневный стиль русских девушек.

С макияжем та же история. После долгой эпохи идеального лица и мейкапа с 10 продуктами из соцсетей всем хочется более простого формата: легкого тона, мягких губ, минимума цвета и естественности с одним небольшим акцентом.

Живая кожа





База образа Кэролин – ровная кожа, но без плотного тона, матового покрытия и контуринга. Можно одновременно скрывать несовершенства, при этом избегая эффекта маски или плотного фильтра.

В кадрах сериала заметно, что визажисты сохраняют естественную текстуру кожи, добавляя легкий блеск и оставляя мягкие тени под глазами. Такого результата можно добиться с помощью тональных флюидов, BB-кремов с влажным фишинем и консилеров с розовым подтоном, которые хорошо перекрывают синяки под глазами.

Чтобы повторить макияж Кэролин Биссет, можно использовать, к примеру, тональный крем Hydrating tinted serum RINK, который больше похож на уходовую сыворотку, чем на классический тон. В составе – частицы пигмента, которые растворяются при нанесении и подстраиваются под оттенок вашей кожи. У средства сияющий финиш, который создает эффект здорового блеска.





Еще один вариант – тональный флюид Soft Glam Filter Catrice. Его бьюти-инфлюенсеры называют бюджетным аналогом люксовых брендов, которые сложно найти в России. И это совершенно справедливо – продукт создает "дорогое" покрытие, подсвечивая кожу будто бы изнутри. Можно использовать как базу – в составе есть витамин Е, который питает кожу.





Минимум румян и контуринга

На лице Кэролин в сериале "История любви" (American Love Story) нет заметной коррекции – только легкий естественный румянец и свечение на скулах. Такого результата можно добиться с помощью кремовых средств, но не закрепляйте их сухими продуктами, как учат блогеры в соцсетях, – в несколько слоев макияж будет выглядеть более ярким. Правила новой эстетики: чем более минималистичен образ, тем дороже он выглядит.





Все оттенки CREAM BLUSH ART-VISAGE выглядят на коже очень натурально и с ними сложно переборщить – пигментация хорошая, но даже новичок сможет растушевать их практически "в ноль". Наносите на яблочки, а затем можно слегка растянуть средство к вискам для эффекта лифтинга. Кроме того, продукт многофункциональный – его можно использовать для губ и век, сделав мономакияж за пару минут.





У кремового хайлайтера Go Bright Allover RAD очень мелкие сияющие частицы, которые деликатно подсветят кожу и не создадут сияние, заметное аж из космоса. У средства приятная текстура, которая тает на коже, поэтому делать макияж с таким продуктом очень просто.





Глаза без яркого макияжа

Кэролин Биссет не делает заметные стрелки, смоки айс и не носит яркие тени – только мягкая растушевка по ресничному краю и длинные, подкрученные ресницы. Взгляд становится распахнутым, выразительным, но без лишних акцентов, теней и переходов.

Чтобы повторить такой макияж, возьмите мягкий кайял, проведите тонкую линию и слегка растушуйте ее кисточкой или ватной палочкой. Нанесите тушь в один слой, а в уголки глаз добавьте каплю хайлайтера, который использовали для кожи, – так макияж будет выглядеть однородным с намеком на истинную роскошь.

У карандаша для глаз Sexy Smoky Romanovamakeup очень мягкая текстура – с ним можно не бояться, что линия получится неровной, потому что растушевка все исправит. Даже от самого темного оттенка появляется эффект легкой дымки, а не темная стрелка.





Комплект для макияжа глаз дополнит тушь Mink Coat DARLING, которая прекрасно удлиняет, плюс дает хороший, но естественный объем. В составе есть касторовое масло, которое ухаживает и придает легкий блеск.





Натуральные губы

Единственный и редкий акцент в макияже героини "Истории любви" (American Love Story), который обсуждали чаще всего. Основная гамма макияжа Кэролин – нейтральные пастельные тона, и даже яркий оттенок помады выглядел очень органично без плотного графичного контура, без матовой текстуры и без явного контраста с кожей.





Чтобы повторить результат, выбирайте средства с натуральным финишем, ориентируясь на подтон вашей кожи. В этом случае лучше нанести карандаш как подложку для более плотного и однородного оттенка, а вот четкий контур лучше не делать – можно ограничиться мягкой линией с легкой растушевкой.

Самый правильный финиш – у помад MAC: легкий, сатиновый. Средство не растекается, не размазывается, стойко держится на губах даже после чашки кофе. Покрытие получается плотным, но не слишком насыщенным. Формула комфортная, практически не ощущается на губах.





Карандаш в тон – Jolies lèvres VIVIENNE SABO – стойкий, насыщенный, мягкий. Если не готовы носить слишком яркий оттенок на губах, можно использовать продукт соло. Это создаст тот самый эффект ненавязчивого акцента и будет равномерно сходить с губ в течение дня.





Если не хочется сложных схем с карандашом, контурингом, помадой и блеском – достаточно оттеночного бальзама с сиянием или помады с легким сатиновым финишем, чтобы сделать губы более полным и ухоженными, не добавляя им слишком большой объем и излишнюю пухлость.

Бальзам для губ Coloured Balm KIKO Milano дает очень легкое покрытие, слегка усиливая натуральный оттенок ваших губ. Кожа становится эластичной и гладкой – в составе есть увлажняющие и питательные компоненты.



