Кремы-парфюмы для тела: 5 лучших вариантов на теплый сезон

Весна, особенно пока еще прохладная, – время, когда хочется легкости, но не пустоты. И аромат на коже может быть именно таким: нежным, стойким, при этом не перебивающим запах свежего ветра или первой зелени.

Обычный парфюм в переходный сезон часто звучит или слишком резко, или выветривается быстрее, чем хотелось бы. Парфюмированные кремы работают иначе: они ложатся на кожу мягко, раскрываются постепенно и оставляют после себя ненавязчивый, но заметный шлейф. Плюс – увлажняют, питают и делают кожу более ухоженной.





Мы выбрали пять кремов-парфюмов разной текстуры. Все они пахнут дорого и необычно, как хорошая парфюмерная вода, но при этом еще и заботятся о коже.

Дубайский крем для тела от EQUIVALENT

Средство пахнет так, словно вы уже устроились в шезлонге у бассейна с видом на Бурдж-Халифа. Верхние ноты – нероли и бергамот, чтобы вы не забывали про свежесть. Сердце – роза и ночной жасмин, воплощающие восточную романтику. А база из сандала, амбры и мускуса напоминает: роскошь – это состояние души, а не цена билета.

Парфюмированный крем – баттер для тела "Дубайский вайб", Equivalent

1500 ₽

Тающая текстура с маслами макадамии, авокадо, жожоба и миндаля интенсивно питает кожу рук и тела, а шлейф аромата с дубайским вайбом будет с вами до тех пор, пока не смоете его в душе.

Тропический баттер от The U

Этот баттер – именно то, что нужно, если физически вы в офисе, а мысленно уже на пляже. Увлажняющий баттер для тела "Мысленно на Бали" пахнет именно так: кокос, ваниль, тропические фрукты, орхидея, османтус и соль, словно будто вы только что вышли из океана и отдыхаете под пальмой.

Баттер для тела Mentally in Bali Butter, The U

850 ₽

Баттер интересен не только позитивным ароматом, но и своей легкой, воздушной текстурой, тающей от тепла кожи. Масло ши, кокосовое и церамид NP в его составе глубоко питают, восстанавливают барьер и оставляют кожу шелковистой, без ощущения липкости. Нанесли – и вы уже в отпуске. Хотя бы морально.

Бразильский крем для тела от Solzao

Крем для тела Ipanema Girl переносит вас на знаменитый пляж Ипанема в час золотого заката: солнце мягко окутывает теплом, легкий ветер с океана – и кожа сияет как никогда.





Крем для тела IPANEMA GIRL, Solzao

968 ₽

Вдохновленный бразильской эстетикой, крем подтягивает, глубоко увлажняет и возвращает естественное сияние – без липкости и блесток. Плотная, маслянистая текстура быстро впитывается, оставляя после себя нежный цветочно-ореховый аромат. Миндальное масло смягчает и восстанавливает барьер, экстракт кофе тонизирует, масло бабассу отвечает за интенсивное увлажнение, а ниацинамид выравнивает тон.

Крем для тела Франжипани-Монои от Elemis

Главные герои этого крема – экзотическое масло монои, цветы тиары, настоянные на масле копры, и цветы франжипани, своим благоуханием способные превратить любую локацию в солнечный Таити. Вместе они дают деликатный, тропический шлейф, который остается на коже надолго.





Крем для тела Франжипани-Монои, Elemis

4104 ₽

В основе – масло макадамии, богатое омега‑3, 6 и 7, и кунжутное масло, насыщенное витамином Е и антиоксидантами. Они глубоко увлажняют и делают кожу шелковистой, без ощущения пленки. Крем отлично подходит для сухой кожи, особенно после душа или ванны. Он питает, делает кожу более упругой и оставляет после себя неповторимый аромат, навевающий воспоминания о дорогом курорте на райском острове.

Медитативный крем для тела от Byredo

Подходящий вариант для тех, кто хочет замедлиться, выдохнуть и побыть наедине с собой и своими мыслями. Gypsy Water пахнет, как идеальный вечер у костра в сосновом лесу: немного смолисто, чуть пряно, с горчинкой цитрусов и мягким, теплым шлейфом. Создатели вдохновлялись свободой, которую не купить за деньги, – атмосферой яркой, ничем не привязанной жизни на природе.





Крем для тела Gypsy Water, Byredo

6935 ₽

Хвоя и сандал здесь сплетаются с амброй и свежими цитрусами так, что хочется вдыхать снова и снова. Аромат крема достаточно стойкий, остается на коже надолго, напоминая о том, что настоящее счастье часто начинается за городом, наедине с природой.