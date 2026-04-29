Сиреневый макияж глаз, как у Сабрины Карпентер: все про вирусный тренд весны

Кто бы мог подумать, что фиолетовый станет главным цветом этой весны! Не приглушенный, не неоново-кислотный, а именно сиреневый – чуть прохладный, с легкой вуалью вместо плотного покрытия. Именно такой оттенок завирусился в соцсетях, и главная его поклонница – Сабрина Карпентер. Разбираем, почему этот цвет захватил ленты соцсетей и как адаптировать звездный макияж для себя.

Включите цвет

В этом году мы постепенно прощаемся с эстетикой clean girl. На смену нюду пришли воздушные текстуры, растушевка и цвет. Зимой был особенно трендовым голубой, а весной – сиреневый и лавандовый оттенки, которые называют идеальным компромиссом между яркостью и нежностью. Они не перегружают образ, не требуют безупречной кожи и подходят практически всем цветотипам. Глаза становятся более открытыми, взгляд – выразительным, но при этом весь макияж не выглядит тяжелым. Именно за эту легкость сиреневый так полюбился и подиумным визажистам, и голливудским звездам.

Техника Сабрины

Сабрина Карпентер не просто наносит сиреневые тени – она делает это по особым правилам. В ее макияже сиреневый цвет появляется на веках не сплошным пятном, а как будто дымкой, которая плавно перетекает от внешнего уголка к внутреннему. Ближе к переносице оттенок почти исчезает, а ближе к виску становится насыщеннее и как будто улетает вверх, создавая легкий лифтинг-эффект.

Еще один секрет: певица комбинирует сиреневый с нейтральными коричневатыми оттенками в складке века. Это придает взгляду глубину, но при этом сам фиолетовый остается главным героем. Иногда – в вечерних версиях – она добавляет мерцающую текстуру по центру века или подводку тем же оттенком по нижнему веку. Например, спаркл или дуохромные тени.

Как повторить образ: пошаговая инструкция

Шаг 1. Готовим веки

Нанесите на веко легкий праймер или просто припудрите его, чтобы убрать жирность. Это нужно, чтобы цвет лег ровно и не скатался в складках.

Шаг 2. База и переход

Бежевыми или светло-коричневыми матовыми тенями пройдитесь по складке века и внешнему уголку. Это создаст мягкую тень, которая сделает сиреневый объемнее. Не стремитесь к идеальной растушевке: легкая небрежность здесь только приветствуется.

Шаг 3. Сиреневый акцент

Наберите на плоскую кисть сиреневые тени (средней плотности, не бледные). Нанесите их на подвижное веко, слегка заходя на внешний уголок вверх и в сторону виска. Самая модная техника этой весны – нанести цвет одним слоем и легко растянуть по веку дымкой.

Шаг 4. Нижнее веко

Чтобы взгляд стал более выразительным, проведите сиреневыми или серо-коричневыми тенями по нижнему веку, но только у внешнего уголка – примерно на одну треть. Внутренний уголок лучше вообще не трогать.

Шаг 5. Ресницы

У Сабрины ресницы всегда подчеркнуты. Нанесите тушь в два слоя, делая акцент на внешних уголках. А для завершения образа тонкой кисточкой прорисуйте межресничку темно-коричневым или черным карандашом – это сделает ресницы визуально гуще, а взгляд более открытым.





Шаг 6. Удачные сочетания

Сабрина сочетает сиреневые тени с мерцающими розовыми румянами на щеках и липкомбо на губах. Звезда выделяет линию губ коричневым карандашом, а сами губы красит розово-коричневой помадой. К этому макияжу также отлично подойдет нейтральный нюд на губах: все зависит от образа в целом.