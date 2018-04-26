Любая мама мечтает о том, чтобы ее дочка выглядела лучше всех в классе. Для этого важно научиться воплощать в реальности задумки. Многие родители стремятся превратить дочку в красивую куклу с шикарным платьем и аккуратной прической.

Стоит помнить, что у детей бывают проблем с внешним видом, и это в основном связано с недостатком времени. Ниже разберемся, какие существуют легкие прически для девочек в школу, что можно сделать всего за 5 минут.

Для чего нужны легкие прически

Обычно на сборы ребенка в школу у родителей есть не более пяти минут. Этого достаточно, чтобы создать красивый и практичный образ.

С каждым годом пятиминутные прически становятся все более востребованными, постоянно увеличивается темп жизни, дети не успевают завтракать, одеваться в школу и собираться на кружки. Далеко не все мамы знают, как красиво заколоть волосы, сделать пучок, чтобы получилось произведение искусства.

Важно, чтобы образ получился простым и комфортным для ребенка. Так можно сэкономить массу времени.

Вывернутый хвост

Большинство девочек школьного возраста обладают шикарными длинными волосами. Один из лучших каждодневных вариантов — это вывернутый хвостик. Он удобен в носке. При создании такого образа ничего не будет выбиваться из прически, ее запросто можно подправить, особенно во время спешки на мероприятие. Отличным дополнением будет красивая заколка.

Есть несколько разновидностей вывернутого хвоста. Можно оставить пару прядей спереди или предусмотреть наличие челки.

Хорошее дополнение — интересные сережки. Они украшают образ, поскольку ушки девочки остаются открытыми.

Чтобы сделать прическу нужно следовать инструкции:

Волос расчесываются расческой, у которой частые зубчики (острые не подойдут). Лучше всего выбирать деревянные гребни, это намного полезнее. Далее, пряди связываются в неплотный, низкий хвост. Резинка выбирается любая. После локоны немного оттягиваются вниз. Над линией резинки делается отверстие, в него протягиваются пряди аккуратно при помощи пальцев. На этом этапе основные действия для создания прически завершены. В качестве украшения готового образа используются искусственные цветы, заколки, обручи. Если позволяет время, то дополнительно можно заплести конец хвоста в косу при желании накрутить локоны.

Создание образа для девочек за 5 минут можно доверить детям. Важно, чтобы они не опоздали в школу. Легкие и красивые образы они могут создать самостоятельно. Как вариант — создание прически можно делегировать папе.

Французская коса

Самый известный вариант пятиминутной прически — плетение французской косы. Это модная техника для ежедневного использования доступна практически каждой маме.

Секрет быстрой прически состоит в следующем:

Если у девочки непослушные волосы, то перед началом создания образа локоны лучше всего немного намочить. Чтобы прическа получилась оригинальной, пробор делается не прямым, а набок. Для сохранения формы французской косы за день в школе, допускается использование фиксирующих средств (гелей, лаков). Важно сохранить максимально естественный вид прически.

Французская коса по сложности практически ничем не отличается от обычно хвоста. Поэтому с ней могут легко справиться молодые мамы.

Сперва у виска отделяются средние пряди. Она разделяется на три одинаковых локона. Далее, начинается плетение косы. Захватываются только внешние пряди. Так получается французский полуколосок. При желании прическа дополнительно украшается. Стилисты рекомендуют использовать яркие атласные ленты.

Интересный хвост

К самым легким прическам в первую очередь относится хвост. Его можно сделать самостоятельно за 5 минут. Это самый популярный вариант на каждый день для похода в школу. Такой образ, может быть, каждый раз разным.

Как правильно сделать хвост:

Сперва волосы немного увлажняются. Посреди затылка завязывается хвост. Получившаяся прическа разделяется на три одинаковых локона. Поочередно каждая часть делится еще на две, важно их между собой перекрутить. Так пряди становятся похожими на самый настоящий канат.

Обратите внимание, на финальном этапе три жгута соединяются между собой. По итогу они закрепляются резинкой небольшого размера. Прическа украшается сверху при помощи аксессуара.

Стиль и скромность: как быть в тренде

Практически у каждой школы есть свой дресс-код. Он не оставляет возможности для использования интересных, красивых, а главное легких причесок.

Не нужно расстраиваться. Строгость — это не всегда однообразие. Есть множество интересных, запоминающихся причесок. Коса-хвост не исключение. Это самый популярный и часто используемый образ для девочек за 5 минут.

На первом этапе локоны тщательно расчесываются. После их разделяют по горизонтали на две части (важно, чтобы они получились одинаковыми). Укладка ложится намного легче, если волосы предварительно намочить.

Обратите внимание, верхняя часть делается больше и шире, чем нижняя. В нижней части прядей плетется простая коса. Оставшиеся пряди заплетаются в невысокий хвост. Волосы закрепляются при помощи резинки. В зависимости от того, насколько длинные локоны у девочки, хвост оборачивается косой. Важно сделать так, чтобы резинку не было видно. Для украшения чаще всего используется блестящая заколка-невидимка.

Секретная укладка

Укладка с секретом популярная в видеороликах для детей. У многих возникал вопрос, как главные героини хорошо собирали длинные волосы, и при этом не использовали шпильки. Что могло держать прическу изнутри? Секрет заключается в том, что использовался красивый и удобный ободок. Он опоясывал голову (в этом помогало дополнительное соединение снизу).

Прическа простая в исполнении. Сперва волосы расчесываются, после аккуратно надевается ободок. В следующем шаге каждая прядь по очереди заворачивается. Кончики в обязательном порядке прячутся.

Обратите внимание, сперва заворачиваются задние пряди, передние локоны убираются в последнюю очередь.

Рыбий хвостик

Рыбий хвостик — это еще одна разновидность выполнения популярного пучка. Бывает так, что нужно полностью убрать волосы. В подобных ситуациях выручает такая прическа. Это альтернатива обычному пучку:

Сперва как следует расчесываются волосы, после их собирают в высокий и плотный хвост. Он должен в последующем держать пучок. Для таких целей нужна маленькая, но плотная резинка. Середина хвоста перехватывается при помощи еще одной резинки. Оставшаяся часть прядей плетется в любую косу. Полученный результат закрепляется резинкой. После хвост перебрасывается назад и аккуратно укладывается. Для закрепления результата используются невидимки (можно их заменить на красивые шпильки). Необязательно укладывать пучок очень плотно, так может потеряться большая часть от объема укладки.

Чтобы прическа получилась более небрежной, плетение косы в завершение допускается немного растянуть. Тугая коса — более строгий вариант. Для готовности образа хвост оборачивает пучок, его кончик прячется шпилькой.

Хвостик в виде водопада

Хвостик, что похож на водопад, стал пользоваться большой популярностью в последние несколько лет. Это связано с возросшими требованиями к укладкам.

Это довольно простая прическа, которая не требует более получаса. Образ всегда, кажется завершенным.

Чтобы сделать хвостик в виде водопада нужно следовать следующим шагам:

Высоко на макушке завязывается хвост. Далее, заплетаются косы. Важно предварительно отделить среднюю прядку. Основание завязанного хвоста оборачивается косой. Несколько локонов прямо из хвоста добавляются дополнительно к косе. Далее, еще раз нужно обернуть косу вокруг хвоста. Обратите внимание, ее расположение должно получиться немного ниже, чем предыдущей. Пока не закончится длина, стоит продолжать плетение. В конце локоны завязываются тонкой резинкой.

При необходимости можно посоветоваться с девочкой, какой вариант прически ей больше нравится. Возможно, что ребенок сможет повторить выполнение образа самостоятельно.

Для этого достаточно несколько раз показать и рассказать дочке, как правильно делается прическа.

Важно не зацикливаться только на одной прическе. Есть только несколько десятков вариантов, как можно соединять косу и хвост. Не нужно бояться экспериментов, особенно если их можно сделать за пять — десять минут.