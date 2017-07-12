10 стильных причесок для этого лета

Не важно, какие у тебя планы на завтра, выглядеть ты должна безупречно! Предлагаем 10 модных укладок — для работы, свидания, отпуска на море и даже красной ковровой дорожки.

Летние тенденции всегда самые яркие и креативные. Они вдохновляют девушек и женщин на эксперименты с имиджем — смену цвета волос, стильные прически и модные стрижки. Если ты пока не решила, как выглядеть этим летом, ищи вдохновение на Клео! Мы собрали для тебя лучшие идеи причесок от российских и зарубежных бьюти-блогеров. Решайся и пробуй! Нет предела совершенству!

Оливия Палермо. Фото: Globallookpress.com

1. Высокий конский хвост с плетением сверху

Эта роскошная прическа понравится обладательницам тонких и длинных волос. Им как никогда сложно соорудить шедевр на голове. Такие волосы легко спутываются и всего за пару часов теряют объем. Но это не повод для огорчений, ведь все можно исправить!

Перед созданием прически вымой волосы — обязательно с применением бальзама, кондиционера или маски для волос. Все перечисленные средства обволакивают каждый волос невидимой пленкой, утолщая его. Благодаря этому, локоны будут меньше путаться и приобретут гладкость и шелковистость.

Совет! Если после создания прически ты заметила, что волосы пушатся, воспользуйся бьюти-хитростью от звездных стилистов. Возьми в руки гребень, взбрызни его лаком для волос и проведи им по шевелюре. Торчащие кончики пригладятся, и волосы приобретут лоск и красоту.

2. Укладка «подружка серфера»

Если ты искала идеальную прическу для зажигательной летней дискотеки или отдыха на морском побережье, это — она! Стоит посмотреть видео, и ты сразу почувствуешь легкое дуновение свежего ветра, вдохнешь соленый аромат морских волн и даже ощутишь золотистый песок под ногами. Укладка «подружка серфера» — то, что стилист прописал, чтобы ты почувствовала себя королевой пляжа!

Для создания прически тебе понадобится средство для укладки. Посмотри, что из списка есть у тебя под рукой: сухой шампунь, пудра для волос, текстурирующий спрей или пенка. Нанеси продукт на волосы и формируй волны выпрямителем для волос. Чем тоньше пластины прибора, тем объемнее и эффектнее будут волны на твоих волосах.

3. Укладка челки при помощи французской косы

Любишь носить распущенные волосы, но устала убирать от лица падающие пряди? Тогда эта прическа для тебя! Эта оригинальная укладка понравится и тем девушкам, которые отпускают челку или же носят длинную косую челку. Ее можно забрать в косу, благодаря чему получится эффектная и модная укладка.

Совет! Чтобы пряди не выбивались из косы в течение дня, перед плетением смочи руки водой, а будущую косу обработай пенкой для волос. В завершении укладки не забудь зафиксировать ее лаком. Объемные косы имеют тенденцию к распусканию, лучше перестраховаться!

4. Объемная укладка и эффектные прически каре

Главное условие эффектной укладки каре — правильная сушка волос. Если ты не пользуешься проверенной хитростью от парикмахеров — не опускаешь голову вниз во время сушки волос феном, ты теряешь до 80% очарования будущего образа! Умение грамотно пользоваться феном обеспечит тебя стойким прикорневым объемом, и даже тонкие редкие волосы будут смотреться роскошной львиной гривой.

А чтобы разнообразить повседневные прически, используй элементы плетений для длинных волос или акцентируй прядки у лица. Еще один вариант — прибегни к асимметрии! Сделай пробор на левую сторону, после чего возьми небольшую прядь волос с правой стороны, скрути ее в жгут и закрепи невидимкой под волосами в центральной части головы (прическа № 2 на видео). Получится невероятно стильно!

5. Объемный «рыбий хвост»

Если у тебя никогда не получалось плести красивые косы, сейчас самое время научиться! Подробное видео от блогера Sveta Rash поможет даже тем, кто тысячу раз начинал плетение, но еще ни разу не довел дело до конца. Если вдруг в процессе у тебя устанут руки, просто зафиксируй волосы парикмахерским зажимом и продолжи работу после небольшой передышки.

Эта прическа будет стильно смотреться на свежевымытых волосах и в перерыве между мытьем волос. Но лучше всего плести косу на едва влажные чистые волосы и затем оставить ее на ночь. Тогда на следующее утро твои волосы украсит плавная морская волна.

Совет! Чтобы волосы после плетения на ночь дольше оставались характерными и четкими, воспользуйся утром текстурирующим спреем. Нанеси его на локоны, взбей их осторожно руками, и целый день наслаждайся роскошным каскадом волос.

6. Прически для очень коротких волос

Самое главное в укладке коротких волос — профессиональная стрижка. Если она выполнена настоящим мастером, сделать укладку можно будет просто при помощи рук, даже не прибегая к специальным приборам.

Популярные в этом сезоне короткие стрижки обязательно включают ассиметричные пряди. И это просто огромное поле для экспериментов! С такой стрижкой ты можешь экспериментировать каждый день, меняя свои образы как перчатки. Интересные идеи смотри на видео!

Ну а если ты только думаешь над короткой стрижкой, обрати внимание на следующий вариант! Модная, стильная, характерная стрижка украсит твой образ, а укладывать ее можно просто при помощи рук. Так просто!

7. Ободок и коса на бок

Если густые волосы — не твой «конек», но ты всегда мечтала о красивой русской косе, эта прическа воплотит твои мечты в реальность. Маленький секрет плетения, и иллюзия колоссальной густоты волос будет тебе обеспечена!

Изюминкой этого образа является ободок, венчающий голову. Созданный из собственных волос, он смотрится стильно и современно, при этом добавляя шарма своей обладательнице.

Совет! Чтобы коса получилась еще гуще, обработай волосы до плетения выпрямителем с насадкой «гофре». А если ты хочешь добавить ей естественного блеска и здорового сияния, нанеси на ладонь несколько капель любого косметического или базового масла. Затем разотри его между ладонями и нанеси на волосы. После расчеши пряди от корней до кончиков, равномерно распределяя средство по полотну волос.

8. Невероятно объемная прическа из жгутов

Если все предыдущие прически довольно часто встречаются на модных показах и используются в вечерней моде, то эту прическу ты увидишь, скорее всего, впервые. Она поражает своей оригинальностью и простотой исполнения. Но самое потрясающее — результат! Ты ни за что не угадаешь, какая прическа получится из трех жгутов, пока не досмотришь видео до конца. Запоминай и пробуй!

9. Романтическая прическа для свидания

Так уж сложилось, что самые красивые прически для волос средней и большой длины обязательно включают плетения. Они становятся тем выигрышным акцентом, который заставляет прохожих оборачиваться вслед и любоваться прической незнакомки. Вот и следующая укладка — как раз такая.

Две объемные косы венчают голову наподобие ободка, а в качестве дополнительной изюминки выступает низкий хвост с подкрученными прядями или объемный пучок. Получается очень романтично!

Совет! Для того чтобы подкрученные волосы дольше сохраняли завиток, используй ночные способы завивки. Мягкие бигуди, по признанию экспертов, на сегодняшний день самый долгоиграющий метод завивки. При этом современные варианты настолько удобны в применении, что не потревожат твой сон, но гарантируют наутро стильную укладку.

10. Легкие и стильные пучки для отдыха на пляже

Сегодня очень популярна прическа пучок, сооруженная с помощью парикмахерского валика. Но это не единственный вариант простой укладки, который идеален для лета. Чем больше длина волос, тем объемнее получится пучок. Но и на волосах средней длины он будет смотреться невероятно круто. Достаточно найти свой вариант. «Пятерка» лучших — на видео!

Совет! Чтобы твои волосы не растеряли во время отдыха на пляже или жизни в городе свое здоровье и красоту, обеспечь их комплексным уходом. Для этого присмотришь к летним линейкам для ухода за волосами. Твой «дорожный минимум» — шампунь для мытья волос, маска для глубокого восстановления и солнцезащитное средство. Продукты из проверенной серии мягко очищают локоны, глубоко питают, не утяжеляя пряди и предупреждают их повреждение.

Будь красива этим летом! Пробуй, экспериментируй, меняйся!