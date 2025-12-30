Почти половина россиянок опасаются влияния новогодних праздников на свою внешность

Вредные привычки, неправильное питание и недостаток сна на продолжительных новогодних праздниках стали самыми распространенными факторами риска для красоты российских женщин. По данным опроса бренда SOKOLOV среди 1260 женщин, свыше половины россиянок (58%) опасаются, что режим новогодних праздников негативно скажется на состоянии их кожи лица, а почти половина (49%) опрошенных всерьез боятся проблем с фигурой.

Свыше трети (41%) опрошенных хотели бы защитить свою красоту и результаты декабрьских бьюти-процедур от последствий долгих праздников. Среди них 55% считают, что в первую очередь их внешнему виду угрожают вредные привычки (употребление алкоголя, табака). 48% участниц исследования отметили важными факторами риска для их внешности неправильное питание (48%) и нарушение режима сна (24%). Меньше всего (3%) на праздниках россиянки боялись влияния стресса на их красоту.

Лишь 27% респонденток отметили, что в праздничные дни у них появляется больше времени для ухода за собой. Треть опрошенных (35%) осуществляют ежедневный уход за кожей лица, почти четверть (24%) успевают совершать процедуры для защиты волос и кожи головы. При этом, не забрасывают занятия спортом лишь 17% женщин и только 6% удается соблюдать режим сна в праздники.

Выбившись из привычного жизненного ритма, свыше четверти (26%) опрошенных признаются в легкой усталости, а каждая шестая (15%) испытывает сильное энергетическое опустошение по прошествии долгих праздничных дней. Так, 24% участниц исследования хотели бы взять дополнительные дни отдыха, чтобы войти в режим.

“Чтобы уверенно вернуться к рабочим будням наши женщины готовы активно работать над собой. 22% опрошенных уже запланировали поход в спортивный зал, столько же – предпочли восстанавливающие процедуры в СПА-центре, а 20% – отправятся к бьюти-мастерам”,

– приводит результаты опроса руководитель направления “Косметика” бренда SOKOLOV Мария Вериченко.

Лишь 7% опрошенных женщин не нуждаются в дополнительном отдыхе, стимулах и процедурах, чтобы комфортно вернуться в привычный жизненный ритм.