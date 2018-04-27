В момент разговора около 50% времени мы обращаем внимание именно на глаза собеседника. Зона лица, формирующая взгляд, играет одну из определяющих ролей в его эстетике. По глазам можно многое понять о человеке. Но о чем нам расскажут тяжелые, нависшие веки, темные круги и «мешки» под глазами, заметные морщины и усталый взгляд?

Далеко не все желают мириться с неприятными метаморфозами во внешности и обращаются за помощью к пластическому хирургу. Методики anti-age операций постоянно совершенствуются и становятся менее травматичными. Сегодня женщины все чаще выбирают малоинвазивные пластические операции. Среди них – миланский лифтинг: он позволяет не только скрыть следы возрастных изменений и активной мимики, но и обрести красивый, открытый взгляд.

В чем уникальность методики

Милан – мировая столица моды, которая привлекает современных ценителей стиля – красивых, успешных, ухоженных людей, ценящих свое время. Город также известен как крупный центр пластической хирургии, отличающийся своей особенной школой.

Новая методика лифтинга пользуется популярностью среди тех, кто хочет увидеть желаемый эстетический результат как можно скорее стремится всегда оставаться «в тренде», но при этом не готов тратить месяцы на долгую и болезненную реабилитацию.

Кстати, лететь в Милан совсем не обязательно – «наши» пластические хирурги мастерски выполняют такую операцию.

С медицинской точки зрения, миланский лифтинг – это:

Индивидуальный подход к коррекции изменений. Такой лифтинг подразумевает омоложение или изменение всей периорбитальной области – не только верхних и нижних век, но и положения и формы бровей, областей подбровья, височных областей, изменение формы глазной щели и пр. Комплексность (сочетание различных методов). В зависимости от конкретного случая подбирается комплекс корректирующих методик – включающих, но не ограничивающихся верхней и нижней блефаропластикой, в том числе трансконъюктивальной, с устранением при необходимости избытков кожи, круговой мышцы глаза, жировой клетчатки, формирующей грыжи, височный лифтинг, броулифтинг, латеральную кантопексию, липофилинг верхних век и пр. Максимальная деликатность. Большинство данных методик малоинвазивны и могут проводиться под местной анестезией.

Кому поможет

Операция эффективна при борьбе с эстетически непривлекательными возрастными изменениями. Не менее актуален лифтинг и для тех, кто недоволен особенностями анатомического строения зоны вокруг глаз.

В числе основных показаний:

нависание кожной складки верхнего века;

заметные мешки под глазами;

статические морщины нижнего века;

нависание тканей подбровья;

опущение «хвостиков» бровей;

опущение наружного угла глаза, придающее грустный вид;

асимметрия.

Какие противопоказания

Предварительно врач собирает анамнез пациента, чтобы установить его текущее состояние здоровья и выявить наличие возможных патологий. Доктор должен быть осведомлен о наличии аллергических реакций на лекарственные препараты и анестетики.

Перед операцией необходимо пройти ряд обследований и сдать несколько анализов: общий анализ крови, анализ крови на серологические маркеры ВИЧ, вирусных гепатитов В, С, сифилиса, коагулограмму, скрининговые биохимические показатели крови.

Операцию можно проводить, только если по результатам анализов будут исключены следующие проблемы со здоровьем:

инфекционные заболевания в стадии обострения;

нарушения сердечно-сосудистой системы;

болезни печени, почек, органов ЖКТ;

сахарный диабет в стадии декомпенсации;

некомпенсированный гипо- или гипертериоз.

Кроме того, лифтинг противопоказан во время беременности, в период грудного вскармливания, а также в момент менструации.

Воспалительные заболевания век, конъюнктивит, воспалительные процессы слезных желез, кератоконус, глаукома и ряд других глазных болезней тоже входят в список противопоказаний к проведению миланского лифтинга.

Как и сколько восстанавливаться

При соблюдении всех предписаний врача реабилитация длится около 10‒15 дней. Небольшая отечность, незначительные болезненные ощущения, сухость глаз или умеренное слезотечение, синяки, дискомфорт при зрительных нагрузках ‒ в рамках нормы и носят временный характер. Скорость исчезновения отеков в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей организма.

Чтобы восстановление проходило максимально быстро и без осложнений, следует использовать назначенные лекарственные препараты, глазные капли и гели, делать холодные компрессы, воздерживаться от тепловых процедур (горячих ванн, бани, сауны).

От пребывания на солнце (в том числе посещения солярия), активной мимики, курения и употребления алкоголя, стоит отказаться на рекомендованные врачом сроки.

Рекомендуется спать на спине и избегать физических и зрительных нагрузок первые несколько дней после операции (просмотр телевизора, чтение, использование смартфона, планшета и компьютера). Полный курс восстановления носит индивидуальный характер, и доктор определяет его только на основании комплекса выполненных хирургических вмешательств.

Кисляков Илья Павлович – к.м.н., пластический хирург, ведущий эксперт клиники «Коррект» по малоинвазивной пластике лица, блефаропластике, височному лифтингу и маммопластике, автор более 10 научных работ по специальности. С отличием окончил Московскую Медицинскую академию им. И.М. Сеченова, осваивал специальность на базе кафедры пластической хирургии Первого медицинского университета под руководством академика Н.О. Миланова и отделения микрохирургии (восстановительной и челюстно-лицевой хирургии) Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского. Регулярно участвует в крупнейших международных конгрессах, мастер-классах и тренингах. Медицинский опыт составляет более 8 лет.