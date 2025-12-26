Мягкое сияние: как повторить главный зимний макияжный тренд

Зима преображает все – не только улицы, но и наше представление о красоте. В этом сезоне в моде деликатное, полупрозрачное свечение. Тренд – не в блестках и глиттере, а в том самом внутреннем сиянии, которое напоминает нам об особенном зимнем свете, который бывает только в ясные морозные дни.

Мягкое сияние хайлайтера имитирует естественную увлажненность, создает эффект отдохнувшего лица. Давайте разбираться, как мастерски расставить световые акценты, будь то новогодний или повседневный образ.





Новогодний макияж: сияние как главный акцент образа

Для праздничного вечера можно позволить себе чуть более заметное, но изысканное свечение. С этим лучше всего справятся кремовые или жидкие хайлайтеры. Они ложатся более интенсивно и долго держатся. Наносите их тонким слоем, растушевывая пальцами или спонжем. Если ваша кожа склонна к жирности, закрепите кремовый хайлайтер сухим, слегка припудрив кистью.

✔ Все начинается с ухода и базы. Зимой кожу важно особенно хорошо увлажнить. Идеально – сделать увлажняющую маску, через 15 минут смыть ее остатки, чтобы макияж не скатывался. Затем нанести сияющую базу (праймер) с увлажняющим эффектом. Далее – влажным спонжем нанести сияющий тон. Консилером работайте точечно, вбивая его подушечкой пальца. Ваша кожа должна выглядеть ровной, но естественной.

✔ Нанесите хайлайтер на верхние точки скул, плавно двигаясь к вискам. Но не полосой, а как будто рисуете на коже букву С от надбровной дуги до скулы. Это создает объемное, обволакивающее свечение.





✔ Обязательно добавьте немного бликов хайлайтера на центр лба, переносицу, подбородок и над верхней губой. Для праздничного эффекта нанесите немного хайлайтера на центр век, поверх теней, и во внутренние уголки глаз. Это сделает взгляд открытым и сияющим.

✔ Поддержите сияющий образ модными тенями-спарклами: они создают невероятное сияние и превращают макияж в праздничный, даже если просто нанести на веки один оттенок, не используя сложные техники.

Базовый зимний макияж: сияние на каждый день

Хайлайтеру есть место и в повседневном зимнем макияже: в этом сезоне он даже важнее теней и туши! Многие модные визажисты советуют отказаться от тональных средств для базового макияжа: использовать вместо них сияющие ВВ-кремы или праймеры с эффектом сияния. Допустимы легкие несовершенства – именно они делают образ живым.

✔ Лучший выбор для дневного мейка – пудровые хайлайтеры с сатиновой текстурой. Возьмите на кисть минимальное количество продукта, стряхните излишки. Легчайшим движением коснитесь тех же зон (скулы, переносица). Сияние должно появляться только при повороте лица к свету. Ваша цель – чтобы со стороны казалось, что кожа так красиво отражает зимний свет – сама, без посторонней помощи.



