Лина Мидова рассказала, как проблема выпадения волос после родов привела к созданию бренда уходовой косметики

История успеха Лины началась с момента усталости и растерянности в декрете, когда она столкнулась с сильным выпадением волос. Этот кризис стал для нее точкой, в которой профессиональные амбиции отошли на второй план, уступив место простой, но важной мысли: чтобы заботиться о других, сначала нужно позаботиться о себе.

"До декрета я оценивала успех карьерными ступенями и часами в офисе. Рождение дочери перевернуло все, – делится Лина. – Я искала не бизнес-идею, а решение для себя. И это решение должно было вписываться в новую, материнскую реальность, где у меня есть только эти пять минут тишины в ванной".

Именно эти минуты стали основой ритуала, который позже стал частью философии ее бренда. Лина открыла для себя чистое аргановое масло, и результат не заставил себя ждать. Но важнее оказался сам процесс – осознанное действие, которое позволило вернуть себе чувство контроля и заботы.

Когда Лина помогла себе, она осознала, что готова помочь другим справиться с теми же проблемами, и создала бренд LA-OIL. Его название содержит первые буквы имен ее дочерей и отражает главную ценность – семью.

Лина уверена: в погоне за результатом, особенно в такой эмоционально заряженный период, как послеродовой, женщины склонны игнорировать сигналы организма.

"Главная ошибка – это паническое метание между средствами, – говорит она в эксклюзивном интервью Клео.ру. – Когда волосы ослаблены, их начинают "спасать" всем и сразу. Этот хаос создает ненужную нагрузку. Коже головы, как и коже лица, нужны стабильность, бережный подход и время".

Ее ключевой совет – перестать ждать мгновенного чуда от натуральных средств и начать диалог с собственным телом. "Честный результат – это не "выпадение прекратилось", а "волосы стали крепче на ощупь, а сам ритуал нанесения меня успокаивает", – считает Лина.