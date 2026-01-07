Интервью с основателем бренда LA-OIL Линой Мидовой: "Ритуал заботы важнее всего"

Лина Мидова не сразу нашла свое призвание: она получила экономическое образование в МГУ и 7 лет работала по специальности, прежде чем ушла в декрет. После рождения дочери она столкнулась с проблемой, знакомой тысячам женщин, – с сильным выпадением волос.

Будучи человеком с аналитическим складом ума, Лина не смирилась, а начала искать решение. Методом проб и ошибок она нашла его в чистом аргановом масле. Его эффект превзошел все ожидания, а личная победа над проблемой переросла в желание помочь другим.





Так из маленькой бутылочки масла, привезенной из Марокко, выросла линейка профессиональных средств с названием LA-OIL, в котором зашифрованы имена дочерей Лины – Ланы и Алины.

Как ей удалось превратить уязвимость в силу, а личный опыт – в успешный бизнес? Об этом и о многом другом – в эксклюзивном интервью с Линой Мидовой.

– Многие воспринимают декрет как паузу, а для вас он стал точкой старта. Что внутри вас позволило превратить уязвимый период в начало бизнеса?

– До декрета я оценивала успех карьерными ступенями и часами в офисе. Рождение дочери перевернуло все: я поняла, что не смогу отдавать работе прежнее время и оставаться той мамой, которой хочу быть. Уязвимость была не в слабости, а во внутреннем конфликте. Но я осознала, что мой управленческий опыт, умение ставить цели и расчетливость – это теперь мой актив, а не привилегия наемного работника.

Я не мечтала стать предпринимателем – я искала решение. И это решение должно было быть гибким, чтобы вписываться в новую материнскую реальность.

Внутри сработало не желание "сделать бизнес", а инстинкт некого самосохранения и трезвое понимание: если не я, то кто создаст для меня (и таких же женщин) этот островок заботы в условиях цейтнота? Я решила быть полезной не только себе, но и обществу.





– Название бренда – это первые буквы имен ваших дочерей. Вы придумали такое название на удачу? Хотели бы в дальнейшем видеть дочерей в семейном бьюти-бизнесе?

– Это не талисман на удачу. Это система координат, в которой высшей ценностью является семья. Изначально "L" была от моего имени, Лина, а "А" – от имени старшей дочери, Алины. А когда родилась Лана, история обрела совершенную симметрию. LA-OIL – это имена дочерей в самом сердце дела. Это постоянное напоминание: наш бренд должен быть честным, качественным и несущим добро.

Что касается их будущего в бизнесе… Мой главный посыл дочерям – в том, что они имеют право создавать жизнь по своим правилам. Если однажды они почувствуют, что это их миссия и страсть – дверь открыта. Но если выберут другой путь, для меня это будет означать, что я смогла показать им все разнообразие мира.





– Ваш бренд начинался как уход для себя. В какой момент вы поняли, что продукт готов выйти за пределы вашей ванной комнаты?

– Ключевым был момент, когда я смогла отделить эмоциональный эффект от практического. Да, мне психологически помогало само действие – эти 5 минут нанесения масла были моей медитацией. Но я по образованию и складу ума аналитик. Поэтому, увидев результат на своих волосах, я начала исследовать: почему работает именно аргановое масло, какова оптимальная концентрация, как создать легкую, не утяжеляющую текстуру. Страх субъективности был, но я победила его не эмоциями, а методом. Я оцифровала идею: изучила рынок, просчитала unit-экономику, поговорила с десятками таких же мам. Их отклик подтвердил: есть потребность в простом, эффективном и эмоционально теплом средстве. Я перестала быть просто пользователем и стала исследователем, а потом – создателем решения для своей же аудитории.





– Послеродовое выпадение волос – физиологический процесс, но он пугает многих девушек. В какой момент уход действительно может помочь, а когда важно просто дать телу время?

– Здесь важно разделять процессы. Гормональный шторм, приводящий к выпадению, – это нормально, и его нужно переждать с поддержкой врача. Только уход не остановит эту фазу. Но он критически важен до и после. До – укрепляя волосы заранее, и после – создавая максимально благоприятные условия для роста новых. Аргановое масло, например, работает как мощный антиоксидант и питание для фолликула. Но еще важнее его роль в снижении дополнительного стресса.

Когда ты в панике от каждой волосинки на расческе, это усугубляет ситуацию. Наш ритуал – это сигнал телу и эмоциям: "Я о тебе забочусь. Я в контакте с собой. Я контролирую то, что могу". Дать телу время – мудро. Дать себе ресурс для спокойного проживания этого времени – необходимо.

– Какие ошибки в домашнем уходе за волосами вы сегодня встречаете чаще всего – и какие из них могут усугублять выпадение?

– Главная ошибка – это паническое метание между средствами и методами. Когда волосы ослаблены, их начинают "спасать" всем сразу: частыми смывками, агрессивными пилингами, жгучими настойками и плотными масками, нанесенными на корни. Этот хаос создает ненужную механическую и химическую нагрузку на фолликулы. Вторая ошибка – игнорирование кожи головы как отправной точки. Все усилия уходят на длину, а кожа, от здоровья которой зависит рост, остается без должного, при этом деликатного ухода. Третье – это отсутствие терпения. Разочарование от того, что "за три дня не помогло", приводит к новой волне экспериментов. Коже головы, как и коже лица, нужны стабильность, бережный подход и время.





– Аргановое масло стало отправной точкой LA-OIL. За счет каких свойств оно действительно работает при ослабленных и выпадающих волосах?

– Это масло – эталон сбалансированности. Мое личное открытие, подтвержденное позже исследованиями, – это его уникальный состав. Высокое содержание витамина Е – это мощная антиоксидантная защита от ежедневного стресса, который мы получаем от экологии и усталости. Жирные кислоты (олеиновая, линолевая) восстанавливают липидный барьер волоса и кожи головы, буквально чинят повреждения, делая волос прочнее. Оно не нагружает, а питает, создавая оптимальную среду для восстановления.





– Как правильно вводить масла в уход, чтобы получить результат, а не эффект утяжеления?

– В этом вопросе ключевое – разделение зон ответственности и понимание текстур. Наш подход, выросший из личного опыта, сейчас строится на четкой системе:

✔ Для кожи головы и стимуляции роста предназначена легкая сыворотка для роста волос с ниацинамидом, активными экстрактами розмарина, имбиря и женьшеня. Ее задача – работать у истоков, не утяжеляя, не забивая поры, а целенаправленно воздействуя на фолликул. Ее можно и нужно использовать регулярно, как несмываемое средство.

✔ Для длины и кончиков создано отдельное масло (включает в себя масла арганы, кокоса и сладкого миндаля). Его задача – восстановление, защита и сияние. Наносите его только на влажные или сухие кончики, избегая корней.





Золотое правило: средство должно соответствовать своей задаче и месту применения. Легкие текстуры – для кожи головы, питательные и плотные – для длины. Не наносите тяжелые масла на корни в надежде усилить эффект – вы можете получить обратный результат. Начните с малого: сыворотку – через день, масло для кончиков – после каждого мытья.

– Какие мифы о маслах для волос вас раздражают больше всего?

– Три главных мифа. Первый: "Масла утяжеляют волосы". Виновато не масло, а его неправильный выбор или применение. Второй: "Чем экзотичнее, тем лучше". Часто локальные, качественно очищенные масла работают безупречно. Третий и самый опасный: "Масло решит все проблемы само". Нет. Это прекрасный инструмент в системе, где есть и здоровый сон, и сбалансированное питание, и… умение выдыхать.

Мы никогда не позиционируем наше масло как панацею. Только как верного помощника в вашем личном ритуале заботы.

– Можно ли ожидать быстрый эффект от натуральных средств? Сколько времени нужно дать средству, чтобы понять, работает ли оно?

– Натуральные средства работают в гармонии с организмом, а не против него. Поэтому чуда за 3 дня не будет. Честный результат – это не "выпадение прекратилось", а "волосы стали крепче на ощупь, кончики перестали сечься, а сам ритуал нанесения меня успокаивает". Физиологический цикл смены волоса – около 3 месяцев. Чтобы оценить воздействие на рост и качество новых волос, нужен минимум один полный цикл. Но первые "звоночки" – улучшение текстуры, послушности, ощущение ухоженности – появляются уже через 3–4 недели регулярного использования. Мы просим дать себе и средству этот месяц, чтобы ритуал стал привычкой, а результат – заметным.





– Вы выпускаете средства для волос. Планируете ли расширение ассортимента?

– Да, и это логичное развитие нашей философии. Мы всегда говорили, что предлагаем не просто продукт, а ритуал заботы и возвращение к себе в условиях ежедневной занятости. Волосы были нашей первой, но не единственной точкой приложения этой идеи.

Поэтому в конце февраля 2026 года, если все пойдет по плану, мы представим нашу первую линейку для кожи лица. Для нас это не просто новая категория. Это ответ на ту же глубинную потребность: в осознанной, действенной, но при этом вписывающейся в плотный график заботе о себе.





– Какое желание вы загадали на 2026-й год? Составляете ли для себя карту желаний или предпочитаете ставить цель и идти к ней, а не просто мечтать о чем-то?

– Я сочетаю оба подхода, потому что видела, как работает системное движение к цели. На 2026 год у меня есть и мечта, и конкретный план. Мечта звучит как "внутренняя тишина и масштаб". Это ощущение спокойной уверенности, когда ты растешь, не теряя сути. В практическом плане это означает, чтобы каждая женщина, соприкасаясь с моим брендом, чувствовала: ее усталость понятна, ее право на заботу легитимно. Как наш логотип – цветок, тянущийся к солнцу, – мы хотим помочь еще большему числу женщин распуститься в их естественной силе. Я ставлю цели по росту, но самая важная из них – качественная: сохранить ту самую искреннюю связь и диалог с собой, с которого все и начиналось в моей декретной ванной.