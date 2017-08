Какие украшения будут в тренде в 2018 году

Заглянем в будущее? О футуризме, минимализме и еще 5 трендах, которые будут актуальны следующим летом в мире аксессуаров, нам рассказала Анна Малинина, дизайнер бренда 02 by Oxygen.

Украшения тоже должны смотреться актуально. К слову, бижутерия может стоить значительно дороже, нежели ювелирное изделие. И я сейчас говорю не про раритетный винтаж. Настоящие сокровища, мистические талисманы, стопки колец, ложный пирсинг, уличные цепи, ожерелья и новая скульптурная линия могут сочетаться в едином изделии или контрастировать в образе.

Начиная еще с этого года, в моде борются 2 тренда: некий фарс, изобилие деталей, цветов и минимализм.

Вот несколько примеров с показов круизных коллекций 2018 года.











На этих снимках преобладают множество деталей, юмор, образность и футуристика.

Мода 2018 года описывается тренд-аналитиками как «постчеловеческая». Она вдохновлена искусственным интеллектом и проиллюстрирована технологическим дизайном и новым поколением прочных материалов.

Безусловно, этот тренд распространяется и на аксессуары. От них веет мятежным духом подростковых субкультур, андеграундным панком, техно, а также современным искусством.

Раньше сложно было представить человека, который одевается в вещи с подиума высокой моды. Было разделение: коллекции «для жизни» и haute couture. Оно и сейчас есть, но люди так сильно хотят заявить о себе, отличиться, что можно встретить ярчайшие образы и на улице. Конечно, это означает не только больше странных прохожих, но и огромный простор для фантазии и вдохновения. Сложно уловить грань между острой модой и сумасшествием. Но сейчас такое время, когда каждый может выразить свою индивидуальность, самобытность.

Как самовыражаются звезды во всем мире — это вообще отдельная история. Вот 2 ярких примера этого месяца.

Кара Делевинь для августовского номера Glamour.com с многочисленными кольцами на руках.

Зейн Малик и Джиджи Хадид для Vogue, август 2017, с многочисленными деталями.

А минимализм выражается и в цвете, и в формах. Данный тренд диктуется такими важными аспектами, как функциональность, универсальность и эстетика.









Эту тенденцию хорошо уловила, например, Lady Gaga. Хотя эта строгая съемка для Tiffany, конечно, скорее исключение из правил, нежели планомерные изменения певицы.

Lady Gaga is the Face of Tiffany & Co. HardWear Spring 2017 Collection

Что еще будет актуальным в 2018 году

1. Множество деталей, сочетающихся между собой: кольца, чокеры и цепочки, многофактурные браслеты, броши разной формы и текстильные элементы. Этот стиль характерен для новых хиппи, творческих людей, богемы. Главными элементами сложносочиненного богемного стиля считаются этника, цыганские мотивы и вечный деним. Эклектика бохо проявляется и в традиционном миксе объемных и облегающих силуэтов.

Популярные комплекты в стиле бохо — это узкие укороченные джинсы со свободной белой футболкой или рубашка oversize с короткими шортами.

Фото: Pinterest.com // Фото: 123RF/Marharyta Kovtun

2. Чокеры по-прежнему не хотят уходить. Тонкий кожаный чокер или чокер-ленточка, как у героини «Леона», подходит к спортивному стилю и повседневной одежде. Бархатный чокер красиво сочетается как с летящими вещами, так и джинсой, косухой. Лаконичный жемчужный чокер можно носить с деловым костюмом. Чокеры с драгоценными инкрустациями созданы для соблазнительных вечерних платьев и верха с открытым вырезом.

Фото: glamourbikinisandclothingboutique.co.uk // 02 by oxygen ( Фото: o2byoxy.com)

3. Эклектика, национальные мотивы. На подиумах можно встретить греческую, африканскую, русскую тематики. Но все эти мотивы появляются в работах дизайнера не с прямым намеком! Они лишь вызывают легкую ассоциацию, кроме того, отлично сочетаются с современными веяниями.

Эклектика привлекает яркими естественными цветами. Часто в таких украшениях используются натуральные камни, а также детали, скопированные у природы. В основном это флористические элементы и орнаменты.

02 by Oxygen (Фото: o2byoxy.com) // Фото: Pinterest.com

4. Кисти, кожа, ткань в изделиях. Выбирая украшения для своего образа, попробуйте сочетать материалы, используемые для аксессуаров, с тканью вашей одежды.

Например, если вы планируете носить шелковое платье, отличная идея — подобрать ожерелье или браслет, которые будут отражать блеск платья.

А серьги-кисти прекрасно смотрятся с убранными за уши или гладко зачесанными назад волосами и короткими стрижками. Если волосы распущены, то серьги с кистями должны контрастировать, чтобы не сливаться с волосами. Важно: серьги не должны повторять основной цвет вашего образа.

Фото: Pinterest.com // 02 by Oxygen // 02 by Oxygen(Фото:o2byoxy.com)

5. Крупные формы. Большие смелые ювелирные украшения — это простой способ вызвать интерес к вашей личности. Эти современные аксессуары мгновенно сделают ваш образ актуальным.

Фото: www.whowhatwear.co.uk // WGSN A/W 2018-2019 (Фото: Pinterest.com)

В России некоторые тренды появляются на улицах быстрее, чем даже в США. Но есть проблема: некоторые девушки застряли в тенденциях не просто прошлого сезона, а прошлой пятилетки.

Будьте актуальными во всем.