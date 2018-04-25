а основе гиалуроновой кислоты. Они используются как наполнители для лица и устраняют косметические дефекты.

Гладкая кожа без морщин, пухлые губы и ярко выраженные скулы бывают не только от природы. Филлеры – это гелеобразные аппараты н

Филлеры вводятся подкожно в те области, где были образованы морщины. В основном их используют для коррекции морщин, для увеличения объема груди, губ и скул. Определенным частям лица придается объем и изменяется форма за счет гелеобразной густой структуры.

Бывает, что филлеры путают с инъекциями ботокса. Однако между ними есть ощутимая разница. С помощью филлеров морщины и складки заполняются, а вот благодаря ботоксу – разглаживаются.

Узнаем подробнее о филлерах у известного врача-косметолога, кандидата медицинских наук, дерматовенеролога Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Екатерины Николаевны Лучиной.

Виды филлеров

Филлеры чаще всего классифицируют на синтетические, биосинтетические, биодеградируемые.

Самые ранние по применению – синтетические, они появились в 70-х годах прошлого века. Создавались они на основе таких компонентов, как силикон или парафин. Благодаря тому, что синтетические филлеры не рассасываются в организме, они обеспечивают достаточно длительный эффект.

Однако часто синтетические филлеры вызывают аллергию, из-за того что организм воспринимает их как инородное тело.

Отторжение может произойти как сразу, так и после нескольких лет после введения. В таком случае извлекать их придется хирургическим путем. К минусам такого вида филлеров относят отеки, появление шишек под кожей.

Биосинтетические филлеры создаются на основе очищенного животного коллагена. Эти компоненты максимально совместимы с организмом человека, поэтому риск развития аллергии и воспалительных явлений сводится к минимуму. Минусом биосинтетических филлеров является медленное рассасывание компонентов, из-за чего могут проявиться отечности и закупорка сосудов.

В связи с высокой безопасностью и эффективностью самыми популярными препаратами являются биодеградируемые филлеры. Они наделены отличным свойством: эти филлеры могут рассасываться и полностью выводиться из женского организма. Чаще всего из биодеградируемых используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты.

Главным минусом является недолговечность эффекта: максимум год. По истечении срока процедуру рекомендуется повторить.

Кому рекомендуются филлеры

У объема лицевых тканей есть одно неприятное свойство: уменьшаться с возрастом за счет устранения жировой прослойки.

Вернуть все на свои места как раз и помогают филлеры. Однако, это не означает, что филлерами не могут воспользоваться девушки молодого возраста. Ведь многие из нас подвержены влиянию негативных эмоций, плохой экологии и регулярного недосыпа.

Основными показаниями к применению филлеров являются опущение уголков глаз и рта, дряблость кожи, различные асимметрии лица.

С помощью филлеров можно не только избавиться от возникших несовершенств, но и придать образу более эстетичный вид (увеличить губы, изменить форму носа).

Как проходит процедура и период реабилитации. Процедура введения филлера в основном проходит безболезненно. Все зависит от болевого порога: иногда пациент может даже не ощутить укола. Эффект можно будет оценить лишь через несколько недель после прохождения процедуры. В реабилитационный период противопоказано часто пользоваться декоративной косметикой, чтобы дать коже восстановиться.

В течение нескольких недель любое тепловое воздействие будет способствовать выведению геля из организма. Поэтому в восстановительный период лучше отказаться от посещения саун и бани.

Инъекции филлеров противопоказано делать во время беременности, при наличии острых, хронических заболеваний, при сахарном диабете.