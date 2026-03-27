Помады-настроение: какие яркие оттенки выбирать весной, чтобы выглядеть свежо

Замечали, что с приходом тепла хочется чего-то яркого, освежающего, но при этом небанального? Красный кажется слишком акцентным, фуксия – требовательной к макияжу и образу, а розовый – каким-то кукольным. И тут на сцену выходят тыквенный, персиковый и брусничный – сложные, играющие полутонами, цепляющие взгляд, но не перетягивающие на себя все внимание.

Тыквенный нюд

Странно, но факт: тыквенный в этом году стал одним из главных весенних оттенков. Это теплый, с легкой рыжинкой оттенок – не дерзко оранжевый, а скорее приглушенный, будто сок, выжатый из спелой тыквы с добавлением карамели и корицы.





Кому идет? Тыквенный идеален для теплых цветотипов. На светлой коже он выглядит ярко, почти дерзко, на смуглой – мягко и благородно. Обладательницам холодного тона кожи стоит быть осторожнее: рыжина может сыграть злую шутку, подчеркнув желтизну зубов или неровности тона. Но если очень хочется, выбирайте тыквенный с примесью розового или берите его в лип-комбо, добавляя на центр губ, а по краям разбавляйте шоколадным или персиковым карандашом.





Как носить? Лучший вариант для тыквенного оттенка – матовые и кремовые текстуры. Предварительно хорошо увлажните губы бальзамом, так как тыквенный может подчеркнуть шелушения. Наносите с нейтральным макияжем, без ярких теней. Также актуальна размытая техника Halo Lips: нанесите помаду подушечками пальцев, растушуйте границы и слегка промокните салфеткой. Если хочется яркого образа, можно добавить румяна в тон помаде.





Брусничный морс

Освежающий, холодный или нейтральный оттенок, который мгновенно преображает лицо. Он мягче, чем красный, и подходит на каждый день. Брусничный не требует идеального тона: достаточно легкого увлажняющего крема и немного корректора под глаза. Идеальный вариант для тех, кто хочет яркости, но боится выглядеть вульгарно.

Кому идет? Брусничный – находка для холодных цветотипов. На светлой коже он дает красивый контраст, на смуглой выглядит более натурально. В отличие от тыквенного, он визуально делает зубы белее.





Как носить? Самый актуальный вариант – глянцевый брусничный с полупрозрачной текстурой. Такой финиш добавляет объема, делает губы сочными и при этом не требует идеального контура: легкая небрежность здесь только в плюс. Можно нанести блеск в центр губ и растушевать пальцами к краям, создавая эффект зацелованных губ. Если хочется больше стойкости, сделайте базовую основу из карандаша для губ в тон, а сверху добавьте глянец.

Персиковый туман

У персикового есть суперсила: он освежает любую кожу и визуально делает лицо отдохнувшим. Он не перекрывает естественный цвет губ, а подчеркивает его, добавляя тепла и объема. В отличие от кораллового, в персиковом нет сложного оранжевого. В отличие от розового, нет кукольной приторности. Он ровно посередине: теплый и нежный, но не блеклый и подходящий всем.

Кому идет? Это один из самых демократичных оттенков. Он подходит практически всем, если правильно выбрать подтон. Для светлой кожи лучше брать бледно-персиковый с розоватым отливом или молочный персик. Для смуглой и загорелой кожи идеальны насыщенные персики. Они звучат глубоко, благородно и не теряются на темной коже.

Как носить? Здесь можно играть с текстурами. Персиковый хорош и в матовом исполнении, и в сатиновом, и в блеске. Особенно удачно он смотрится в паре с румянами того же оттенка: так получается монохромный макияж, который сейчас в тренде. Можно нанести помаду плотным слоем для яркого акцента или растушевать пальцами для эффекта легкой дымки. Идеальный вариант для повседневного макияжа, когда хочется быть заметной, но без усилий.





