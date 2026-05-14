Оттеночные бальзамы для губ: гид по самым увлажняющим формулам

Плотные матовые помады отложим до прохладных времен, а вместо них выберем оттеночные бальзамы. Сейчас в моде полупрозрачные оттенки, которые не перетягивают на себя все внимание: коралловый, персиковый, ягодный, нежный розовый. Они словно впитываются в губы, оставляя легкий след, а не плотную пленку. И никаких четких контуров: растушеванные границы выглядят свежее и моложе.





Помада-бальзам от Annbeauty

Средство дарит губам нежный оттенок, глубоко увлажняет и питает, работая как полноценный бальзам. Легкая текстура создает невесомое покрытие, а тонкая форма стика позволяет рисовать аккуратный контур даже без зеркала. В составе – экстракт личи, который увлажняет губы в течение всего дня, и марокканское аргановое масло, смягчающее, восстанавливающее сухую кожу и защищающее от преждевременных признаков старения. Идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и освежающий цвет в одном флаконе.





Помада для губ YOUR LIPS BALM, Annbeauty

2 300 ₽

Освежающий бальзам для губ от Thim

Этот бальзам мягко тает на коже, оставляя после себя не липкость, а легкое сияние и едва заметный холодок. При этом губы выглядят более объемными и ухоженными.

В основе – масла шиповника, жожоба и вечерней примулы, которые ухаживают за губами в течение дня. Упаковка продумана до мелочей: бальзам выкручивается по миллиметру – не сломается, не размажется, можно наносить аккуратно даже вслепую. Экономично и удобно.





Бальзам для губ Refreshing Glow Lip Balm, Thim

2 260 ₽



Оттеночный бальзам для губ от Kristall Minerals Cosmetics

Бальзам в стике с полупрозрачным оттенком – идеальный вариант для тех, кто красит губы на ходу. За пару секунд, даже без зеркала, он дает влажный финиш, который визуально делает губы чуть полнее.

Внутри – масла жожоба, алоэ и миндаля, витамин Е и пантенол. Они увлажняют, питают и не дают губам пересыхать даже после целого дня на солнце и ветру. После нанесения его тающей текстуры нет ощущения жирной пленки – лишь комфорт и приятный сладковатый аромат.





Бальзам для губ Colored Lip Balm, Kristall Minerals Cosmetics

990 ₽

Масляный бальзам для губ от Clarins

Бальзам, который не просто красит, а работает как уход. Тающая формула обволакивает губы, увлажняет, питает и оставляет ощущение комфорта без липкости. В основе 96% ингредиентов натурального происхождения и три растительных масла: шиповника для интенсивного питания, жожоба для мягкости и масло лесного ореха с наполняющим пептидом, которое защищает от обезвоживания и делает губы пухлее.





Бальзам для губ на основе масел LIP OIL BALM, Clarins

3 500 ₽

Ароматный бальзам для губ от VIVIENNE SABO

Приятный пептидный бальзам с насыщенной антиоксидантной формулой, который оставляет легкий оттенок, имеет глянцевый, шелковистый финиш и не липнет. Удобный аппликатор распределяет средство ровно и без излишков. Но главная фишка – в гурманской коллекции из шести вкусов: арбуз, крем-брюле, леденец, ежевичная жвачка, шоколад и вишневый пирог. Настоящий десерт для губ без калорий: для тех, кто любит яркие ароматы и плотный глянцевый блеск.





Бальзам для губ с пептидами Bonbone, VIVIENNE SABO

576 ₽

Оттеночный бальзам для губ от Holika Holika

Удачный вариант для тех, кто любит спокойные пастельные оттенки для губ с легким влажным мерцанием. В составе – молочные протеины, кокосовая вода, масло семян хлопка и эфиры жожоба, которые увлажняют, питают и обеспечивают полноценный уход. Кроме того, бальзам создает тонкий барьер, который удерживает влагу и защищает от неблагоприятных факторов. Никаких трещинок и шелушений, только мягкость и деликатный, ненавязчивый цвет.





Оттеночный бальзам для губ Milky dew balm, Holika Holika

1 515 ₽

Сыворотка-тинт для губ от SUPERBANKA

Созданный совместно с королевой тру-крайма Сашей Сулим, этот бальзам сочетает уход на уровне профессиональной сыворотки и красивый полупрозрачный цвет. Темно-фиолетовый в стике, он раскрывается на губах вишневой легкой дымкой.

Внутри – серьезный набор активов для тех, кто не хочет выбирать между цветом и уходом. Гиалуроновая кислота увлажняет, разглаживает, убирает стянутость и укрепляет барьер, чтобы губы не страдали ни от ветра, ни от сухого воздуха. Пептиды стимулируют выработку коллагена, делают кожу более упругой и эластичной, заодно ускоряя заживление. Касторовое масло отвечает за гладкость и заживление микротрещин. А масло жожоба создает невидимую защитную пленку, предотвращает потерю влаги и благодаря антиоксидантам, витамину Е и жирным кислотам помогает справляться с солнцем, ветром и другими вредными факторами.

Бальзам-помада с пептидами и гиалуроновой кислотой SULIM, SUPERBANKA

3 067 ₽

Пептидный бальзам от Catrice

Еще один пептидный бальзам с полупрозрачным глянцевым покрытием, который сочетает декоративные и уходовые свойства. В основе – пептиды и витамин Е, делающие губы более мягкими и эластичными.

Несмотря на плотный глянец, покрытие не ощущается липким и сохраняет комфорт в течение дня, заменяя увлажняющий бальзам на летнее время года.





Увлажняющий глянцевый бальзам для губ Peptide Bliss, Catrice

363 ₽

Оттеночные бальзамы дают ровно столько, сколько нужно в теплый сезон: легкий оттенок, комфортную текстуру и ощущение, что вы не красились, а просто проснулись с ухоженными губами. В идеале – иметь пару таких под рукой. Потому что повод для нанесения найдется всегда, даже если единственное событие за день – это выход за заказами и продуктами.