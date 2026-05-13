Визажист Елена Крыгина назвала красную помаду на губах женской суперсилой

Предприниматель и основательница Krygina Cosmetics Елена Крыгина представила новую книгу "О красоте и любви [к себе]: уход за кожей", в которой сделала акцент на принятии себя и заботе о внутреннем состоянии. Во время презентации визажист также высказалась о вечной актуальности красной помады и современных бьюти-трендах.

По словам Крыгиной, несмотря на стремительно меняющуюся моду и популярность пастельной эстетики, красные губы по-прежнему остаются универсальным элементом образа. Визажист призналась, что сама сейчас переживает "розовую эру", однако не считает это отказом от классических акцентов в макияже.





Эксперт уверена, что красная помада давно вышла за рамки обычного косметического продукта и стала своеобразным психологическим инструментом.

"На мой взгляд, красные губы помогают психологически чувствовать себя комфортно в любых некомфортных и стрессовых обстоятельствах, не позволяют превратиться в болото, собирают изнутри (проверено). Это такой бюджетный и простой инструмент, который всегда работает и который можно женщине включать как суперсилу", – высказалась Елена Крыгина в интервью.





Обсуждая красную помаду, эксперт затронула актуальные тренды в индустрии красоты. По ее словам, бьюти-сфера сегодня живет по принципу "вирального эффекта", когда новые техники и продукты стремительно распространяются через социальные сети и теряют актуальность уже через несколько недель. На смену сезонным трендам приходит скорость и универсальность.