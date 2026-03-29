Пастель, кролики и цветы: идеи пасхального маникюра 2026

Красить яйца к Пасхе - традиция. Красить ногти в те же глазурные оттенки - новая бьюти-привычка. Собрали дизайны, которые украсят и праздничный образ, и обычный весенний день.

Пасхальный маникюр – это отличный повод насладиться нежными красками. В 2026 году актуальны минималистичные дизайны с едва заметным рисунком, воздушные градиенты в пастельных тонах, цветочные узоры и полька-дот. Главное правило – невесомость и никакой вычурности. 

Нежный букет

Если еще в прошлом году на пике популярности были узоры с яичной скорлупой и пасхальными кроликами, то в этом нейл-стилисты предлагают не зацикливаться на пасхальной символике.

Удивительно, но самым актуальным узором для пасхального маникюра в 2026 году стали... пастельные цветы!

Импрессионистские, акварельные, цветы на ногтях смотрятся нежно и по-весеннему. 

Нежная идея – пастельные разводы на кончиках ногтей. Подходит под любой случай и наряд.

Если пастельная палитра кажется слишком приторной, можно разбавить ее контрастными нюансами – например, добавить оттенок горького шоколада.

Навострить уши 

Дизайны с кроликами на Пасху по-прежнему в тренде, но только деликатные, без перебора. Например, можно нарисовать одни лишь ушки, дополнив дизайн узором полька-дот, клеткой и цветами.

В качестве базового цвета лучше сделать нюд или полупрозрачный молочный: тогда рисунок будет смотреться более выразительно. 

Миниатюрные рисунки делать сложнее, чем крупные. Но смотрятся они так эстетично, что затраченные усилия полностью оправданы.

Нежно-желтый цвет – отличный выбор для тех, кому хочется весенней свежести. Идеально подходит под узоры с кроликами, тюльпанами и первоцветами.

Объемные тюльпаны-сердечки, полька-дот и милейшие овечки – волшебный пасхальный дизайн, который точно привлечет к себе внимание.

Игра цвета

Градиентные переливы в оттенках глазури и кондитерского конфетти хороши без всяких рисунков.

Интересная идея – едва уловимый градиент в молочных пастельных оттенках, покрытый топом с мелким серебристым шиммером.

Пасхальный френч

Френч в пастельную полоску легко вписать в любой образ: он не спорит ни с джинсами, ни с платьем. Симпатичный вариант для тех, кому надоел классический белый край.

Цветочный узор, дополненный желтым френчем, – радостный дизайн для любителей ярких красок.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи пасхального маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

