Центелла в косметике: чем хорош этот ингредиент?

Cica, центелла, Centella asiatica... Под разными названиями в составах скрывается одно и то же растение. В отличие от многих ингредиентов, мода на которые появляется и быстро исчезает, популярность центеллы стабильна. Это и не удивительно, ведь у нее есть то, чего не хватает остальным: тысячелетняя история использования в медицине и идеальная совместимость с современными бьюти-запросами. В косметике могут использоваться как экстракт самого растения, так и изолированные молекулы, выделенные из него. Вторые, кстати, проникают в кожу глубже и работают быстрее.





Чем центелла полезна для кожи?

У этого растения целый список суперспособностей, которые делают его полезнейшим активом в составе сывороток, тонеров, педов, масок и кремов.

✔ Заживляет и успокаивает

Это, пожалуй, главный талант центеллы. Она ускоряет заживление ран, ожогов, микротрещин и даже помогает разглаживать рубцы и постакне. Именно поэтому центеллу часто можно найти в средствах для восстановления после лазерных процедур, пилингов и других травматичных манипуляций, а также в косметике против пигментации.





✔ Стимулирует выработку коллагена

С возрастом синтез коллагена замедляется. Центелла помогает этому процессу вернуться в активную фазу. Вещества в ее составе стимулируют выработку коллагена, отвечающего за упругость, эластичность и плотность кожи. Это делает центеллу ценным ингредиентом для антивозрастного ухода.

✔ Укрепляет сосуды и улучшает микроциркуляцию

Центелла работает не только с поверхностью, но и с глубокими слоями кожи. Она укрепляет стенки капилляров, снижает их проницаемость и улучшает микроциркуляцию. Благодаря этому уменьшаются отеки, уходят темные круги под глазами, а лицо перестает выглядеть уставшим. Это же свойство делает центеллу полезной при куперозе и розацеа.





✔ Увлажняет и укрепляет барьер

В составе центеллы есть аминокислоты, жирные кислоты и бета-каротин, которые помогают коже удерживать влагу и восстанавливать защитный барьер. Для сухой и обезвоженной кожи это настоящая находка.

✔ Защищает от стресса и старения

Центелла богата антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы, вызванные ультрафиолетом и городской средой. Она замедляет фотостарение и помогает коже дольше оставаться молодой.

Кому подойдет косметика с центеллой?

Центелла настолько универсальна, что подходит практически всем. Чувствительной коже она помогает успокоиться, снизить реакцию на раздражители и укрепить барьер. Сухой и обезвоженной – удерживать влагу и восстанавливать липидный слой. Жирной и проблемной – снимать воспаления, ускорять заживление и предотвращать постакне. Возрастной – стимулировать выработку коллагена и бороться с морщинами.





Особенно центелла выручает, если вы перестарались с кислотами или ретинолом: она быстро успокаивает и восстанавливает раздраженную кожу. Косметологи рекомендуют делать маску с центеллой каждый раз, как вы испытываете дискомфортные ощущения после бьюти-процедур или воздействия вредных факторов. Но даже для нормальной кожи центелла может быть просто приятным дополнением к ежедневной рутине: она работает как профилактика, укрепляя защитный барьер и помогая противостоять ежедневным стрессам.



