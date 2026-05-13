Микробиом кожи головы: как восстановить баланс при жирности и выпадении волос

Перхоть, жирность, выпадение волос могут быть связаны не с гормонами и стрессом, а с нарушением микробиома кожи головы. Рассказываем, как вернуть здоровье волос без сложных процедур.
Если вы когда-нибудь бросали дорогой шампунь против жирности через неделю использования, потому что голова начала чесаться еще сильнее, а волосы все равно обвисали к обеду, вы не одиноки. Чаще всего проблема не в шампуне, а в нарушении микробиома кожи головы. Агрессивные очищающие средства, слишком горячая вода и постоянная борьба за идеальную чистоту уничтожают полезные бактерии, оставляя дорогу патогенным. А когда баланс микроорганизмов нарушается, начинаются проблемы...
Что такое микробиом кожи головы?
На коже головы, как и на коже лица, живут миллионы микроорганизмов. В норме они находятся в гармонии друг с другом и работают как слаженная команда. Полезные бактерии не дают патогенным захватить территорию, поддерживают правильный кислотный баланс, помогают коже головы работать без сбоев и контролировать воспалительные процессы, которые напрямую влияют на рост волос.
Когда баланс нарушается, плохих микробов становится больше, чем хороших: снижается разнообразие бактерий, уменьшается количество микроорганизмов, отвечающих за поддержание кислой среды. В результате pH смещается, барьер ослабевает, и кожа становится уязвимой.
Все взаимосвязано
У людей с жирной перхотью и себорейным дерматитом при нарушении микробиома наблюдается избыточный рост грибков. Кожное сало накапливается, мертвые клетки не отшелушиваются должным образом, и вместо здоровой кожи головы мы получаем жирные, слипшиеся пряди и неприятные чешуйки. Появляется зуд, раздражение, перхоть, а в запущенных случаях – себорейный дерматит. Кожа головы становится либо слишком жирной, либо, наоборот, сухой и стянутой – оба варианта говорят о том, что экосистема дала сбой.
Мало кто задумывается о том, что воспаление, вызванное дисбалансом микробиома, повреждает волосяные фолликулы. Они слабеют, волосы растут хуже и быстрее выпадают. Современные исследования подтверждают: у людей с выпадением волос состав бактерий на коже головы заметно отличается от здорового.
Как восстановить баланс: 5 простых шагов
Хорошая новость: восстановить микробиом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого достаточно пересмотреть несколько привычек, которые, скорее всего, есть у каждого, убрать агрессивные средства и добавить уход для баланса микробиоты.
1. Выберите сбалансированный шампунь
Здоровой коже головы нужна кислая среда (pH 4.5–5.5). Большинство масс-маркет шампуней имеют щелочной pH – они хорошо пенятся, но нарушают микробиом. Ищите мягкие pH-сбалансированные шампуни, можно для чувствительной кожи головы, в идеале – бессульфатные.
2. Не мойте голову слишком агрессивно
Слишком частое мытье волос, горячая вода, активное трение ногтями и массажными щетками, шампунь, который отмывает до скрипа, – все это травмирует микробиом. Мойте голову теплой водой, мягкими массирующими движениями подушечек пальцев, без фанатизма.
3. Обратите внимание на пробиотики и пребиотики в составе
Да, они есть не только в йогуртах. В уходе за кожей головы тоже появляются средства с пребиотиками – они подкармливают полезные бактерии и помогают им восстанавливаться.
4. Не злоупотребляйте антимикробными шампунями
Лучше не использовать шампуни против перхоти и себорейного дерматита на постоянной основе. Их можно применять короткими курсами и по назначению врача. Постоянное применение может усугубить дисбаланс микробиома.
5. Дайте отдых коже головы
Стайлинги, сухие шампуни, силиконы оседают на коже, закупоривают поры и нарушают микрофлору. Устраивайте детокс: берите перерывы в использовании лишних средств или делайте пилинг кожи головы раз в 10-14 дней.
Если вы перепробовали все, но голова по-прежнему быстро жирнится и чешется, а волосы выпадают, возможно, дело не только в уходе. Хронический дисбаланс микробиома может быть связан с внутренними проблемами: гормональным сбоем, нарушениями работы ЖКТ, стрессом. В таких случаях лучше сходить к трихологу или дерматологу, чтобы выяснить причину и заняться ее устранением.