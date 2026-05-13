Микробиом кожи головы: как восстановить баланс при жирности и выпадении волос

Если вы когда-нибудь бросали дорогой шампунь против жирности через неделю использования, потому что голова начала чесаться еще сильнее, а волосы все равно обвисали к обеду, вы не одиноки. Чаще всего проблема не в шампуне, а в нарушении микробиома кожи головы. Агрессивные очищающие средства, слишком горячая вода и постоянная борьба за идеальную чистоту уничтожают полезные бактерии, оставляя дорогу патогенным. А когда баланс микроорганизмов нарушается, начинаются проблемы...

Что такое микробиом кожи головы?

На коже головы, как и на коже лица, живут миллионы микроорганизмов. В норме они находятся в гармонии друг с другом и работают как слаженная команда. Полезные бактерии не дают патогенным захватить территорию, поддерживают правильный кислотный баланс, помогают коже головы работать без сбоев и контролировать воспалительные процессы, которые напрямую влияют на рост волос.

Когда баланс нарушается, плохих микробов становится больше, чем хороших: снижается разнообразие бактерий, уменьшается количество микроорганизмов, отвечающих за поддержание кислой среды. В результате pH смещается, барьер ослабевает, и кожа становится уязвимой.





Все взаимосвязано

У людей с жирной перхотью и себорейным дерматитом при нарушении микробиома наблюдается избыточный рост грибков. Кожное сало накапливается, мертвые клетки не отшелушиваются должным образом, и вместо здоровой кожи головы мы получаем жирные, слипшиеся пряди и неприятные чешуйки. Появляется зуд, раздражение, перхоть, а в запущенных случаях – себорейный дерматит. Кожа головы становится либо слишком жирной, либо, наоборот, сухой и стянутой – оба варианта говорят о том, что экосистема дала сбой.

Мало кто задумывается о том, что воспаление, вызванное дисбалансом микробиома, повреждает волосяные фолликулы. Они слабеют, волосы растут хуже и быстрее выпадают. Современные исследования подтверждают: у людей с выпадением волос состав бактерий на коже головы заметно отличается от здорового.