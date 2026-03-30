День апельсинов и лимонов: чем полезны цитрусовые для кожи и волос

31 марта во всем мире отмечают День апельсинов и лимонов. Рассказываем, почему эти фрукты так ценят производители косметики и поклонники домашних рецептов.
День апельсинов и лимонов придумали не для галочки, а чтобы лишний раз напомнить: эти фрукты способны не только поднять настроение одним своим цветом и запахом, но и здорово помочь в уходе за кожей.
Пока одни пьют свежевыжатый сок и добавляют цедру в выпечку, другие уже давно используют апельсины и лимоны в своей бьюти-рутине. Витамин С, фруктовые кислоты, эфирные масла, – их состав работает не хуже дорогих химических соединений. А 31 марта – отличный повод вспомнить об этом и устроить себе маленький цитрусовый SPA-ритуал.
Чем полезны цитрусы для кожи?
✔ Витамин С – главный козырь цитрусовых. Это мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами, замедляет фотостарение, стимулирует выработку коллагена и осветляет пигментацию.
✔ Альфа-гидроксикислоты (AHA). Лимонная кислота – одна из самых популярных в косметологии. Она мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и текстуру кожи, делает ее более гладкой и сияющей.
✔ Эфирные масла. В кожуре апельсина и лимона содержатся летучие соединения, которые обладают антибактериальными, тонизирующими и успокаивающими свойствами. Они же отвечают за бодрящий аромат, который поднимает настроение даже в дождливый день.
✔ Флавоноиды и пектины. Эти вещества укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию и помогают бороться с куперозом и отечностью.
Кому стоит быть осторожнее?
✘ Несмотря на всю пользу, цитрусовые – не безобидный ингредиент. Они требуют аккуратного обращения. Их главный минус в том, что они делают кожу чувствительной к ультрафиолету. Если выйти на солнце после цитрусовой маски, можно заработать ожог или пигментацию. Поэтому косметику с цитрусами лучше использовать в вечернее время и тщательно защищать кожу SPF.
✘ Свежий сок лимона в высоких концентрациях может вызвать жжение, покраснение и даже химический ожог, особенно на чувствительной коже. В домашних рецептах важно соблюдать пропорции и не держать маски дольше указанного времени.
✘ У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость цитрусовых. Перед первым использованием любого средства с апельсином или лимоном лучше провести тест на сгибе локтя.
Бьюти-лаборатория на кухне: 3 рецепта с апельсинами и лимонами
День апельсинов и лимонов – отличный повод устроить себе домашний спа-ритуал. Мы подготовили подборку лучших рецептов на основе цитрусовых, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.
Тонизирующая маска для сияния кожи
|Что понадобится
|2 ст. л. апельсинового пюре (свежевыжатый сок с мякотью), 1 ч. л. меда, 1 ч. л. натурального йогурта.
|Как приготовить
Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте немного овсяной муки.
|Как использовать
Нанесите на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10-15 минут. Смойте прохладной водой. Маска освежает, выравнивает тон и придает коже легкое сияние. Не используйте эту маску перед выходом на солнце. Лучшее время для нее – вечер.
Осветляющий скраб для тела
|Что понадобится
Цедра 1 апельсина и 1 лимона (измельченная в кофемолке или натертая на мелкой терке), 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. оливкового или кокосового масла.
|Как приготовить
Смешайте сухие ингредиенты, добавьте масло. Должна получиться густая паста.
|Как использовать
Нанесите на влажную кожу массажными движениями, уделяя особое внимание проблемным зонам (бедра, ягодицы). Смойте теплой водой. Скраб отшелушивает, улучшает кровообращение и борется с проявлениями целлюлита.
Ополаскиватель для блеска волос
|Что понадобится
Сок 1 лимона, 1 литр теплой воды или ромашкового настоя.
|Как приготовить
Смешайте сок с водой или ромашковым отваром.
|Как использовать
После мытья головы ополосните волосы полученным раствором, затем – чистой водой. Лимонный ополаскиватель придает волосам зеркальный блеск, борется с излишней жирностью и помогает избавиться от перхоти. Не используйте лимонный сок в чистом виде: это пересушит кожу головы и волосы.
Апельсины и лимоны в косметике
Если домашние рецепты – это не ваше, можете найти лимоны и апельсины в готовой косметике. Чаще всего цитрусовые присутствуют в формулах в виде экстрактов и эфирных масел. Также в состав добавляют выделенные из них кислоты и витамин С в стабилизированных формах. Лучше всего цитрусовые раскрываются в тканевых масках и сыворотках с витамином С: эти средства улучшают тон кожи, помогают против тусклости, сужают поры, осветляют пигментацию и обладают мощным антиоксидантным эффектом.