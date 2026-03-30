День апельсинов и лимонов: чем полезны цитрусовые для кожи и волос

День апельсинов и лимонов придумали не для галочки, а чтобы лишний раз напомнить: эти фрукты способны не только поднять настроение одним своим цветом и запахом, но и здорово помочь в уходе за кожей.

Пока одни пьют свежевыжатый сок и добавляют цедру в выпечку, другие уже давно используют апельсины и лимоны в своей бьюти-рутине. Витамин С, фруктовые кислоты, эфирные масла, – их состав работает не хуже дорогих химических соединений. А 31 марта – отличный повод вспомнить об этом и устроить себе маленький цитрусовый SPA-ритуал.

Чем полезны цитрусы для кожи?

✔ Витамин С – главный козырь цитрусовых. Это мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами, замедляет фотостарение, стимулирует выработку коллагена и осветляет пигментацию.

✔ Альфа-гидроксикислоты (AHA). Лимонная кислота – одна из самых популярных в косметологии. Она мягко отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон и текстуру кожи, делает ее более гладкой и сияющей.

✔ Эфирные масла. В кожуре апельсина и лимона содержатся летучие соединения, которые обладают антибактериальными, тонизирующими и успокаивающими свойствами. Они же отвечают за бодрящий аромат, который поднимает настроение даже в дождливый день.

✔ Флавоноиды и пектины. Эти вещества укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию и помогают бороться с куперозом и отечностью.





Кому стоит быть осторожнее?

✘ Несмотря на всю пользу, цитрусовые – не безобидный ингредиент. Они требуют аккуратного обращения. Их главный минус в том, что они делают кожу чувствительной к ультрафиолету. Если выйти на солнце после цитрусовой маски, можно заработать ожог или пигментацию. Поэтому косметику с цитрусами лучше использовать в вечернее время и тщательно защищать кожу SPF.

✘ Свежий сок лимона в высоких концентрациях может вызвать жжение, покраснение и даже химический ожог, особенно на чувствительной коже. В домашних рецептах важно соблюдать пропорции и не держать маски дольше указанного времени.

✘ У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость цитрусовых. Перед первым использованием любого средства с апельсином или лимоном лучше провести тест на сгибе локтя.

Бьюти-лаборатория на кухне: 3 рецепта с апельсинами и лимонами

День апельсинов и лимонов – отличный повод устроить себе домашний спа-ритуал. Мы подготовили подборку лучших рецептов на основе цитрусовых, которые преображают кожу и волосы без лишних затрат.

Тонизирующая маска для сияния кожи



Что понадобится 2 ст. л. апельсинового пюре (свежевыжатый сок с мякотью), 1 ч. л. меда, 1 ч. л. натурального йогурта. Как приготовить Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте немного овсяной муки. Как использовать Нанесите на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10-15 минут. Смойте прохладной водой. Маска освежает, выравнивает тон и придает коже легкое сияние. Не используйте эту маску перед выходом на солнце. Лучшее время для нее – вечер.

Осветляющий скраб для тела

Что понадобится Цедра 1 апельсина и 1 лимона (измельченная в кофемолке или натертая на мелкой терке), 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. оливкового или кокосового масла. Как приготовить Смешайте сухие ингредиенты, добавьте масло. Должна получиться густая паста. Как использовать Нанесите на влажную кожу массажными движениями, уделяя особое внимание проблемным зонам (бедра, ягодицы). Смойте теплой водой. Скраб отшелушивает, улучшает кровообращение и борется с проявлениями целлюлита.







Ополаскиватель для блеска волос

Что понадобится Сок 1 лимона, 1 литр теплой воды или ромашкового настоя. Как приготовить Смешайте сок с водой или ромашковым отваром. Как использовать После мытья головы ополосните волосы полученным раствором, затем – чистой водой. Лимонный ополаскиватель придает волосам зеркальный блеск, борется с излишней жирностью и помогает избавиться от перхоти. Не используйте лимонный сок в чистом виде: это пересушит кожу головы и волосы.

Апельсины и лимоны в косметике

Если домашние рецепты – это не ваше, можете найти лимоны и апельсины в готовой косметике. Чаще всего цитрусовые присутствуют в формулах в виде экстрактов и эфирных масел. Также в состав добавляют выделенные из них кислоты и витамин С в стабилизированных формах. Лучше всего цитрусовые раскрываются в тканевых масках и сыворотках с витамином С: эти средства улучшают тон кожи, помогают против тусклости, сужают поры, осветляют пигментацию и обладают мощным антиоксидантным эффектом.



