Весенний пастельный маникюр: 12 нежных идей для коротких и длинных ногтей

Весной 2026 пастельный маникюр – это не гонка за трендами, а способ окружить себя нежными красками. Выбеленный голубой, пыльная роза, персиковый – эти оттенки идеально дополняют светлую весеннюю одежду и дарят чувство, что зима точно осталась позади.

Мы собрали самые красивые идеи пастельного маникюра для ногтей любой длины и формы. Чтобы было из чего выбрать – для тех, кто любит минимализм, и для тех, кто не против нежного акцента.





Достучаться до небес

Нежный выбеленный голубой – один из самых топовых весенних оттенков, который хорош и в сольном маникюре, и в дизайнах с его участием.

Лучше всего сочетается пастельный голубой с молочно-белым и со светло-желтым оттенками.

Отличный вариант – добавить весенний небесный цвет в классический нюд. Для этого сгодятся геометрические полоски, волны или даже простой горошек.





Баттер-маникюр

Все мы помним, как в прошлом весенне-летнем сезоне все сходили с ума по маникюру в оттенке сливочного масла. С тех пор мало что изменилось: пастельно-желтый цвет по-прежнему очень популярен.

Цветочный дизайн и полька-дот – всегда хорошая идея, а в пастельно-желтом оттенке такие принты смотрятся по-весеннему нежно, не перегружая образ.

Необычное сочетание, цепляющее взгляд, – комбинация пастельного оттенка и черно-белого дизайна.

Весеннее разноцветье

Зачем использовать один пастельный оттенок, если можно комбинировать сразу несколько? Задачка со звездочкой – радужный маникюр, который смотрится ярко, но не слишком.

Для тех, кто не привык видеть цветное покрытие на всех ногтях, хорошая мысль – выделить один или два ногтя. Например, нарисовав тюльпаны в разных пастельных оттенках.

Чтобы не гадать, каким пастельным цветом сделать френч, можно выбрать все имеющиеся оттенки. Пастельный желтый, мятный, персиковый, голубой, розовый, – все они отлично смотрятся вместе.

Оригинальный вариант радужного пастельного маникюра – клетчатый. Для того, чтобы оттенки не перекрывали друг друга, можно разбавить лаки прозрачными базовыми.

Лавандовые ногти

Один из трендовых цветов весны – выбеленный лавандовый. Он может делать руки визуально более бледными, поэтому выигрышнее смотрится на загорелой коже или в сочетании с другими оттенками.

Попробуйте сочетать лавандовый со сливочно-желтым или с небесно-голубым. Вместе они раскрывают красоту друг друга и делают маникюр акцентом любого образа.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра в пастельных оттенках, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!