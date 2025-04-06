Весенний маникюр: милые идеи с пасхальным вайбом

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В магазинах уже появился пасхальный декор, а в блогах нейл-инфлюенсеров - много идей с кроликами, кондитерской посыпкой и крашеной скорлупой...

Маникюр Easter Nails ("Пасхальные ногти") очень популярен в апреле и в общем-то никак не связан с религиозными идеями. По сути это милые дизайны в пастельных тонах, которые подойдут под любые образы и создадут весеннее настроение.

Братцы кролики

Символизирующий весеннее пробуждение природы и плодородие земли, кролик стал одним из самых известных и популярных символов Пасхи. В дизайне ногтей он смотрится очень мило и при этом не так привычно и предсказуемо, как цветы.

Фото: соцсети / @nailsbymairin

Рисуется кролик очень просто – при помощи тонкой кисти. Справится даже новичок.

Фото: соцсети / @m.o.n.a.j

Идея для бьюти-минималистов, предпочитающих нюд всем остальным оттенкам, – нарисовать на свободном крае одного ногтя белого кролика. Остальные ногти накрасить в натуральной гамме.

Фото: соцсети / @nails_by_perrine

Объемные рисунки с кроликами и морковками – смелая идея, которая точно не останется без внимания. Можно повторить в любых цветах: особенно красиво будет в мятном, сливочно-желтом и пастельно-сиреневом.

Фото: соцсети / @ultimate_hb

Крашеные яйца

Лак с мелким черным глиттером, который напоминает узоры скорлупы, – апрельский тренд, способный украсить ногти любой длины и формы. Самое простое – накрасить каждый ноготь разными цветами.

Фото: соцсети / @samrosenails

Кролики, кстати, отлично вписываются в дизайны с "пятнистым" лаком. Можно нарисовать одни ушки...

Фото: соцсети / @nail_room_by_vanja

... а можно нарисовать мордочки кроликов целиком.

Фото: соцсети / @kimberley_nails_bangor

"Скорлупа", украшающая половинки каждого из ногтей, – неожиданная альтернатива цветному френчу.

Фото: соцсети / @iecsc

Не любите пастельные цвета? Крапчатые лаки в ярких оттенках смотрятся не менее выигрышно в весеннем маникюре. Можно нарисовать ими разбитую скорлупу на кончиках ногтей, а можно – цветных пятнистых кроликов.

Фото: соцсети / @we_naild_it

Кондитерская посыпка

Узоры, напоминающие посыпку конфетти, которой украшают куличи, красиво сочетаются с нюдовыми лаками.

Фото: соцсети / @pulli

Рисуются цветные точки просто – доттером. Можно украсить ногти симметричным узором, а можно – наоборот, хаотично раскидать ярких горох по поверхности ногтя.

Фото: соцсети / @sallybeauty

Объемные матовые цветочки, напоминающие кондитерскую посыпку, рисуются с помощью геля и затем матируются специальной пудрой. Добавить к этому золотые ушки кролика и черные вкрапления – и получаем стильный пасхальный маникюр с весенним вайбом.

Фото: соцсети / @barbara.szollosi.nails

Еще одна стильная идея – обвести по кругу ноготь узором, напоминающим конфетти, по одному ногтю на каждой руке украсить рисунками кроликов, а остальные накрасить пастельными цветами.

Фото: соцсети / @taryns.nails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра с пасхальным декором для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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