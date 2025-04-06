Весенний маникюр: милые идеи с пасхальным вайбом

Маникюр Easter Nails ("Пасхальные ногти") очень популярен в апреле и в общем-то никак не связан с религиозными идеями. По сути это милые дизайны в пастельных тонах, которые подойдут под любые образы и создадут весеннее настроение.

Братцы кролики

Символизирующий весеннее пробуждение природы и плодородие земли, кролик стал одним из самых известных и популярных символов Пасхи. В дизайне ногтей он смотрится очень мило и при этом не так привычно и предсказуемо, как цветы.

Рисуется кролик очень просто – при помощи тонкой кисти. Справится даже новичок.

Идея для бьюти-минималистов, предпочитающих нюд всем остальным оттенкам, – нарисовать на свободном крае одного ногтя белого кролика. Остальные ногти накрасить в натуральной гамме.

Объемные рисунки с кроликами и морковками – смелая идея, которая точно не останется без внимания. Можно повторить в любых цветах: особенно красиво будет в мятном, сливочно-желтом и пастельно-сиреневом.





Крашеные яйца

Лак с мелким черным глиттером, который напоминает узоры скорлупы, – апрельский тренд, способный украсить ногти любой длины и формы. Самое простое – накрасить каждый ноготь разными цветами.

Кролики, кстати, отлично вписываются в дизайны с "пятнистым" лаком. Можно нарисовать одни ушки...

... а можно нарисовать мордочки кроликов целиком.

"Скорлупа", украшающая половинки каждого из ногтей, – неожиданная альтернатива цветному френчу.

Не любите пастельные цвета? Крапчатые лаки в ярких оттенках смотрятся не менее выигрышно в весеннем маникюре. Можно нарисовать ими разбитую скорлупу на кончиках ногтей, а можно – цветных пятнистых кроликов.





Кондитерская посыпка

Узоры, напоминающие посыпку конфетти, которой украшают куличи, красиво сочетаются с нюдовыми лаками.

Рисуются цветные точки просто – доттером. Можно украсить ногти симметричным узором, а можно – наоборот, хаотично раскидать ярких горох по поверхности ногтя.

Объемные матовые цветочки, напоминающие кондитерскую посыпку, рисуются с помощью геля и затем матируются специальной пудрой. Добавить к этому золотые ушки кролика и черные вкрапления – и получаем стильный пасхальный маникюр с весенним вайбом.





Еще одна стильная идея – обвести по кругу ноготь узором, напоминающим конфетти, по одному ногтю на каждой руке украсить рисунками кроликов, а остальные накрасить пастельными цветами.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра с пасхальным декором для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!